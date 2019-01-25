 Парламент Греції ратифікував угоду про нову назву Македонії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.01.2019

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Новини

Парламент Греції ратифікував угоду про нову назву Македонії

Парламент Греції незначною більшістю схвалив історичну угоду з Македонією, згідно з якою ця країна отримає нову назву - Республіка Північна Македонія.

Алексіс Ципрас радіє позитивному голосуванню щодо назви Македонії

Алексіс Ципрас радіє позитивному голосуванню щодо назви Македонії

Парламент Греції у п'ятницю, 25 січня, ратифікував історичну угоду про нову назву сусідньої Македонії - Республіка Північна Македонія. Тим самим Греція зробила останній крок у завершенні суперечки між двома країнами, яка тягнулася десятиліттями, відкривши шлях колишній югославській республіці до Євросоюзу та НАТО.

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Після довгих дебатів парламент Греції голосуватиме за ратифікацію угоди з Македонією щодо зміни її назви. Опозиція країни виступає проти цього. (25.01.2019)

В Афінах поліція застосовує проти демонстрантів перцевий газ та кийки. Внаслідок сутичок є травмовані. (20.01.2019)

Тисячі націоналістично налаштованих греків пройдуть вулицями Афін, щоб висловити свою незгоду зі зміною назви сусідньої держави. Поліція посилює заходи безпеки. (20.01.2019)

Парламент Македонії більшістю голосів підтримав поправку до конституції про перейменування країни на Республіку Північна Македонія. Північній Македонії буде простіше приєднатися до ЄС і НАТО. (11.01.2019)

Це питання викликало у грецькому парламенті запеклі дискусії, голосуванню передували дводенні дебати. У підсумку угода була ратифікована незначною більшістю голосів - за проголосували 153 парламентарі 300-місного законодавчому органі країни, інформує агенція AFP. 146 депутатів висловилися проти ратифікації угоди.

Перед голосування ратифікацію угоди закликав підтримати прем'єр Греції Алексіс Ципрас. "Завдяки цій угоді Греція відновлює свою історію, свої символи, свої традиції", - зауважив він, наголосивши на необхідності завершити схваленням угоди "тридцятирічний період лицемірства".

Нова сторінка в історії Балкан

Після голосування Ципрас заявив, що країни "вписують нову сторінку" в історії Балкан. За його словами, на зміну "ненависті, розбрату та конфліктам приходять дружба, мир та співпраця".

Не приховував задоволення результатами голосування в грецькому парламенті і прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв. "Я вітаю свого друга Алексіса Ципраса, разом з нашими народами ми здобули історичну перемогу", - написав Заєв на своїй сторінці в соцмережі Facebook. "Хай живе угода, за вічний мир та прогрес на Балканах і в Європі", - додав він.

Нагадаємо, торік Афіни і Скоп'є підписали угоду про перейменування Республіки Македонія в Республіку Північна Македонія. Це викликало бурхливі протести як в Македонії, так і в Греції. Попри спротив громадян, парламент Македонії 11 січня ратифікував цю угоду.

Багато греків вважають, що македонцями мають право називатися лише жителі історичного регіону на півночі країни, а не громадяни сусідньої держави. Серед іншого в Греції є побоювання, що збереження слова "Македонія" в назві сусідньої держави руйнує грецьку національну ідентичність, а також дає сусідам підстави для територіальних зазіхань. Греки також побоюються втратити виключне право на елліністичний культурний спадок, що є предметом національної гордості. Втім в угоді чітко зазначено, що Республіка Північна Македонія не має нічого спільного з культурною традицією античної грецької Македонії.

До цього часу Греція блокувала вступ Македонії до Євросоюзу і Північноатлантичного альянсу, побоюючись, що в разі закріплення назви "Македонія" за сусідньою країною Скоп'є може пред'явити претензії на грецьку територію.

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