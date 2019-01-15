Парламент Греції висловив довіру уряду Ципраса

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас отримав вотум довіри в парламенті країни. За підсумками голосування, що відбулося в Афінах ввечері в середу, 16 січня, на підтримку Ципраса висловився 151 депутат, в тому числі 145 з очолюваної ним лівої партії СИРІЗА і кілька незалежних парламентаріїв, "проти" проголосувало 148 депутатів. Після голосування Ципрас зазначив, що парламентарі проголосували "за стабільність" у Греції.

Алексіс Ципрас виніс на голосування питання довіри своєму уряду 13 січня, невдовзі після того, як міністр оборони країни Панос Камменос заявив про свою відставку і вихід його партії "Незалежні греки" (ANEL) зі складу коаліційного уряду.

Відставка Камменоса відбулася напередодні голосування грецького парламенту про перейменування держави Македонія на Республіку Північна Македонія. Камменос вважає, що жодна країна не може називатися "Македонія". Водночас Ципрас раніше заявляв, що у разі вотуму довіри його уряду він винесе питання про ратифікацію рішення щодо перейменування колишньої югославської республіки на порядок денний.

11 січня македонський парламент проголосував поправку до конституції країни з метою зміни назви і відкриття Македонії дорогу в ЄС і НАТО. Да цього часу Греція блокувала вступ Македонії до Євросоюзу і Північноатлантичного альянсу, побоюючись, що в разі закріплення назви "Македонія" за сусідньою країною Скоп'є може пред'явити претензії на грецьку територію.