Парламент Вірменії не обрав прем'єра і саморозпустився

Депутати Національних зборів Вірменії на засіданні у четвер, 1 листопада, вдруге не обрали єдиного кандидата Нікола Пашиняна на посаду прем'єр-міністра. "За" або "проти" затвердження прем'єра не проголосував жоден депутат, 13 парламентарів утрималося, інформує агенція "Інтерфакс".

Внаслідок цього, згідно з законодавством країни, парламент Вірменії розпущений. "Парламент Вірменії розпущений силою закону. Вітаю", - написав Пашинян на своїй сторінці в соцмережі Facebook після голосування.

Таким чином, як того і вимагав Пашинян, у Вірменії відбудуться позачергові парламентські вибори. Раніше в телевізійному інтерв'ю Пашинян заявив, що вибори повинні відбутися 9-10 грудня.

Нагадаємо, що 16 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про свою відставку з метою розпуску парламенту і проведення позачергових парламентських виборів.

Згідно з конституцією Вірменії, після відставки прем'єр-міністра і уряду фракції парламенту Вірменії повинні в семиденний термін висунути нового кандидата на пост прем'єра. Якщо парламент не обирає прем'єра, то знову в семиденний термін проводяться нові вибори голови уряду. У разі необрання прем'єра вдруге парламент розпускають. Відповідно до конституції Вірменії, позачергові вибори парламенту проводяться не раніше ніж за 30 днів і не пізніше 45 днів після розпуску законодавчого органу.