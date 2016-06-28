 Парламент Великобританії підтримав проведення позачергових виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2019

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Парламент Великобританії підтримав проведення позачергових виборів

Палата громад у Лондоні проголосувала за проведення запропонованих прем'єр-міністром країни Борисом Джонсоном позачергових виборів 12 грудня цього року.

Британська Палата громад підтримала проведення позачергових виборів 12 грудня

Британська Палата громад підтримала проведення позачергових виборів 12 грудня

Британська Палата громад ввечері у вівторок, 29 жовтня, підтримала законопроєкт про проведення  позачергових виборів 12 грудня 2019 року. Пропозиція щодо проведення нових виборів виходила від прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона. "За" проголосували 438 парламентарів, "проти" - 20.

До цього парламентарі відхилили пропозицію опозиційної Лейбористської партії про проведення позачергових виборів 9 грудня. "За" проведення виборів 9 грудня проголосували - 295, а проти - 315 членів парламенту.

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Борис Джонсон заявив, що британський парламент може мати більше часу для вивчення запропонованої ним угоди про Brexit. У цьому випадку парламентарі повинні погодитися на дострокові вибори 12 грудня. (24.10.2019)

Парламент Великобританії не підтримав пропозицію прем'єр-міністра Бориса Джонсона про проведення нових виборів 12 грудня. (28.10.2019)

Лідер британських лейбористів Джеремі Корбін заявив, що його партія згодна на проведення дострокових виборів у грудні. (29.10.2019)

До цього парламент країни попередньо схвалив проведення дострокових виборів для того, щоб відбулися зрушення у питанні виходу Великобританії з Євросоюзу.

Крім того, як повідомляє агенція Reuters, Джонсон повторно прийняв у лави Консервативної партії Великобританії десятьох з 21 парламентарів, яких він виключив з політсили минулого місяця.

Напередодні парламент Великобританії не підтримав пропозицію Джонсона про проведення нових виборів 12 грудня. Утім, уже 29 жовтня лідер опозиційної Лейбористської партії Великобританії Джеремі Корбін повідомив, що його політсила таки згодна на проведення дострокових виборів у грудні.

28 жовтня Джонсон поінформував Брюссель, що приймає рішення Євросоюзу про відтермінування Brexit на три місяці. Водночас британський прем'єр наголосив, що він робить це проти своєї волі, і закликав Брюссель більше не надавати жодних відтермінувань. Наступного дня Туск повідомив, що ЄС офіційно схвалив це відтермінування. 

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