Парламент Великобританії підтримав проведення позачергових виборів

Британська Палата громад ввечері у вівторок, 29 жовтня, підтримала законопроєкт про проведення позачергових виборів 12 грудня 2019 року. Пропозиція щодо проведення нових виборів виходила від прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона. "За" проголосували 438 парламентарів, "проти" - 20.

До цього парламентарі відхилили пропозицію опозиційної Лейбористської партії про проведення позачергових виборів 9 грудня. "За" проведення виборів 9 грудня проголосували - 295, а проти - 315 членів парламенту.

До цього парламент країни попередньо схвалив проведення дострокових виборів для того, щоб відбулися зрушення у питанні виходу Великобританії з Євросоюзу.

Крім того, як повідомляє агенція Reuters, Джонсон повторно прийняв у лави Консервативної партії Великобританії десятьох з 21 парламентарів, яких він виключив з політсили минулого місяця.

Напередодні парламент Великобританії не підтримав пропозицію Джонсона про проведення нових виборів 12 грудня. Утім, уже 29 жовтня лідер опозиційної Лейбористської партії Великобританії Джеремі Корбін повідомив, що його політсила таки згодна на проведення дострокових виборів у грудні.

28 жовтня Джонсон поінформував Брюссель, що приймає рішення Євросоюзу про відтермінування Brexit на три місяці. Водночас британський прем'єр наголосив, що він робить це проти своєї волі, і закликав Брюссель більше не надавати жодних відтермінувань. Наступного дня Туск повідомив, що ЄС офіційно схвалив це відтермінування.

