Парламент Великобританії підтримав перенесення Brexit

Британський парламент ввечері у четвер, 14 березня, проголосував за перенесення дати виходу країни з Євросоюзу, який зараз запланований на 29 березня. "За" перенесення цієї дати на три місяці віддали голоси 412 депутатів, "проти" проголосували 202.

Раніше прем'єр-міністерка країни Тереза Мей заявляла, що британський уряд звернеться до Євросоюзу з проханням відтермінувати дату виходу зі складу ЄС на три місяці - до 30 червня 2019 року, у тому разі, якщо парламент з третьої спроби схвалить угоду про Brexit. Якщо Лондон обґрунтовано проситиме відтермінувати дату Brexit, то країни-члени ЄС розглянуть таке прохання й ухвалять рішення, заявив раніше Брюссель.

У четвер парламент країни також відхилив пропозицію провести у країні повторний референдум щодо Brexit. Напередодні парламентарії проголосували проти виходу з ЄС без укладення будь-якої угоди з Брюсселем.

Парламент досі не підтримав угоду британського уряду з Брюсселем про Brexit - голосування щодо неї двічі провалювалось. Більшість депутатів-противників угоди були невдоволені прописаним у ній так званим режимом backstop, який передбачає існування відкритого кордону без запровадження митного контролю між членом ЄС Республікою Ірландія і частиною Сполученого Королівства - Північною Ірландією. Депутати виступають проти цієї норми, оскільки вона, на їхню думку, означатиме, що Великобританія після виходу з ЄС на невизначений період залишатиметься членом митного союзу.

Уряд Великобританії вже представив заходи на випадок неврегульованого Brexit. Зокрема, Лондон планує скасувати мита на імпорт великої кількості товарів з-за кордону, а також не запроваджуватиме жорсткий кордон між Ірландією та Північною Ірландією, включаючи контроль над ввезенням та вивезенням товарів. Ці заходи планують застосовувати до остаточного врегулювання виходу Великобританії з Євросоюзу.