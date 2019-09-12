Париж та ще чотири міста у Франції забороняють використання пестицидів

Париж та ще чотири французьких міста у четвер, 12 вересня, оголосили про заборону використання пестицидів у своїх межах. До ініціативи столиці Франції приєдналися Лілль, Нант, Гренобль і Клермон-Ферран. Мета такого кроку - збереження біорозмаїття, а також захист здоров'я населення, зазначили представники влади міст, інформує агенція новин AFP.

Це рішення зачепить передусім піприємства та об'єднання власників житла, які стежать за зеленими насадженнями. Для прикладу, залізничну компанію SNCF, яка у великих обсягах використовує гербіцид гліфосат для боротьби з бур'янами на залізничних коліях. Використання пестицидів у домашніх садах та міських зелених насадженнях вже заборонено.

У Франції точаться гострі дискусії щодо використання пестицидів. Пропонована урядом заборона гліфосату минулого року не знайшла достатньої підтримки в парламенті країни. Французькі селяни, побоюючись збитків, опираються такому рішенню. Як стверджують представники міст, що зобороняють застосування пестицидів, цим кроком вони хочуть чинити тиск на уряд з метою посилення приписів.

Як повідомлялося, торік держави Євросоюзу підтримали цілковиту заборону на використання поза закритими теплицями трьох інсектицидів, які входять до групи неонікотиноїдів та завдають шкоди бджолам.