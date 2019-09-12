 Париж та ще чотири міста у Франції забороняють використання пестицидів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2019

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Новини

Париж та ще чотири міста у Франції забороняють використання пестицидів

У столиці Франції, а також містах Лілль, Нант, Гренобль і Клермон-Ферран заборонять використовувати пестициди. Рішення зачепить передусім підприємства та об'єднання власників житла.

Парк на площі Вогезів у Парижі

Парк на площі Вогезів у Парижі

Париж та ще чотири французьких міста у четвер, 12 вересня, оголосили про заборону використання пестицидів у своїх межах. До ініціативи столиці Франції приєдналися Лілль, Нант, Гренобль і Клермон-Ферран. Мета такого кроку - збереження біорозмаїття, а також захист здоров'я населення, зазначили представники влади міст, інформує агенція новин AFP.

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У країнах ЄС суттєво обмежать використання трьох інсектицидів, які призводять до загибелі бджіл. Користуватися цими засобами можна буде тільки в закритих приміщеннях. (27.04.2018)

У Євросоюзі дозволили ще п'ять років застосовувати гербіцид гліфосат, але суперечка між прихильниками та противниками його використання триває. Останні заявляють про канцерогенність препарату. (28.11.2017)

Комахи докучають багатьом людям, але, застерігає біолог Дейв Гулсон, світ без них дуже зміниться: у ньому, наприклад, не буде шоколаду, а мертві тварини будуть розкладатися просто на вулиці. (11.07.2018)

Це рішення зачепить передусім піприємства та об'єднання власників житла, які стежать за зеленими насадженнями. Для прикладу, залізничну компанію SNCF, яка у великих обсягах використовує гербіцид гліфосат для боротьби з бур'янами на залізничних коліях. Використання пестицидів у домашніх садах та міських зелених насадженнях вже заборонено.

У Франції точаться гострі дискусії щодо використання пестицидів. Пропонована урядом заборона гліфосату минулого року не знайшла достатньої підтримки в парламенті країни. Французькі селяни, побоюючись збитків, опираються такому рішенню. Як стверджують представники міст, що зобороняють застосування пестицидів, цим кроком вони хочуть чинити тиск на уряд з метою посилення приписів.

Як повідомлялося, торік держави Євросоюзу підтримали цілковиту заборону на використання поза закритими теплицями трьох інсектицидів, які входять до групи неонікотиноїдів та завдають шкоди бджолам.

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Жалоба за бджолами у Парижі: а в Україні? (08.06.2018)

 

Аудіо й відео до теми

Жалоба за бджолами у Парижі: а в Україні? (08.06.2018)  

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