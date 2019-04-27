 Париж готується до 1 травня: Макрон вимагає жорстких дій проти хуліганів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2019

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Новини

Париж готується до 1 травня: Макрон вимагає жорстких дій проти хуліганів

Французький президент очікує заворушень під час масових акцій 1 травня та вимагає від правоохоронців діяти рішуче. Поліція розпорядилася закрити магазини та ресторани у місцях проведення масових акцій.

Хулігани трощать ресторан швидкого харчування McDonald´s у Парижі, 1 травня 2018 року

Хулігани трощать ресторан швидкого харчування McDonald´s у Парижі, 1 травня 2018 року

Президент Франції Еммануель Макрон з огляду на можливі заворушення під час масових акцій 1 травня в країні вимагає від правоохоронних органів країни рішучих дій проти хуліганів. Макрон вважає, що потрібно жорстко протистояти тим, чиєю єдиною метою є провокування насильства та хаосу, повідомила у вівторок, 30 квітня, після засідання французького уряду речниця Макрона Сібет Ндіайє.  

Поліція в столиці країни Парижі готується до нових заворушень у День праці. Очільник столичної поліції Дідьє Лальман заборонив демонстрації у деяких районах міста, зокрема, на Єлисейських полях, повідомляє агентство dpa. Саме на цьому бульварі в центрі Парижа останніми місяцями під час протестів "жовтих жилетів" часто спалахували сутички демонстрантів з правоохоронцями. Ресторани та крамниці за маршрутами проведення акцій, за розпорядженням поліції, 1 травня мають бути зачиненими. Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер заявив, що в середу до заходів безпеки в столиці залучать понад 7400 правоохоронців.

Спецпризначенці у вогні: під час акцій у Парижі 1 травня 2017 року

Спецпризначенці у вогні: під час акцій у Парижі 1 травня 2017 року

За повідомленнями місцевих ЗМІ, поліція очікує в Парижі до двох тисяч готових до насильницьких дій хуліганів. При цьому їхнє ядро становлять приблизно 200 радикалів, зазначає французький мовник Franceinfo.

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На 1 травня у Парижі традиційно заплановані протести профспілок. У попередні роки під час демонстрацій у День праці нерідко мали місце спалахи насильства. Про свою участь у акціях у День праці цього року оголосили і прибічники "жовтих жилетів". Тому поліція очікує, що 1 травня до столиці Франції приїдуть численні радикальні учасники цього протестного руху, повідомляють місцеві ЗМІ.

Нагадаємо, що 27 квітня акції "жовтих жилетів" пройшли у Парижі, Страсбурзі, Монпельє, Марселі, Ліоні та Бордо. Минулі вихідні стали вже 24-ми поспіль, під час яких відбувалися протести. За даними французької поліції, в Парижі на антиурядову акцію прийшло близько 5,5 тисячі учасників. Загалом по країні МВС Франції нарахувало минулої суботи 23,6 тисячі мітингувальників - тижнем раніше їх було близько 28 тисяч. Акції відбулися попри обіцянки Макрона знизити податки та боротися з нелегальною міграцією, які він оголосив для того, аби зняти напруження у суспільстві та зменшити підтримку протестів.

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