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Папір

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "папір".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Німецькі вчені винайшли альтернативу пінопласту

Німецькі вчені винайшли альтернативу пінопласту 23.02.2021

Виявляється, замінити екологічно шкідливі полімери може макулатура. Нею, приміром, можна повноцінно замінити пінополістирол, що застосовують для транспортування харчових продуктів.

Папір з екскрементів слонів та носорогів (02.02.2021) 02.02.2021

Екскременти слонів та носорогів - ідеальний матеріал для виготовлення паперу. В Індії навчилися з нього робити абажури, блокноти та інші речі для клієнтів з цілого світу. Одна тонна такого паперу рятує 27 дерев від вирубки. Чому послід цих тварин такий унікальний?

Опале листя: цінний ресурс чи просто сміття? (28.10.2020) 28.10.2020

Що робити з опалим листям восени? Український студент Валентин Фречка має відповідь: він розробив технологію перетворення листя на папір, з якого потім можна робити екологічно чисті пакети й упаковку.

Друга хвиля пандемії: німці знову запасаються туалетним папером

Друга хвиля пандемії: німці знову запасаються туалетним папером 22.10.2020

У Німеччині знову зростають продажі туалетного паперу, дезінфікуючих засобів і деяких продуктів. Політики та торгівельні мережі запевняють у стабільності поставок продукції і закликають не скуповувати товари про запас.
Новий податок: чому в Україні подорожчають смартфони та офісний папір?

Новий податок: чому в Україні подорожчають смартфони та офісний папір? 17.06.2020

Уряд України дозволив двом приватним організаціям збирати з імпортерів винагороду за авторський контент з кожного реалізованого смартфона, телевізора і навіть з офісного паперу. Як це позначиться на ціні?
Коронавірус і парадокс захисних масок: як у Німеччині бюроться з дефіцитом?

Коронавірус і парадокс захисних масок: як у Німеччині бюроться з дефіцитом? 16.04.2020

Під час епідемії COVID-19 захисні маски в Німеччині стали ще більшим дефіцитом, ніж туалетний папір. Що заважає налагодити їх масове виробництво? DW з'ясовувала причини.

"Купуй квіти, а не туалетний папір" - акція в Нідерландах (03.04.2020) 03.04.2020

Квітковий бізнес опинився під загрозою через пандемію Covid-19. У Нідерландах, де однією з важливих статей експорту є квіти, знищують тонни тюльпанів. У соцмережах стартували кампанію "Купуй квіти, а не туалетний папір".

Туалетний папір як символ пандемії коронавірусу

Туалетний папір як символ пандемії коронавірусу 02.04.2020

Цими днями у Німеччині туалетний папір став дефіцитним товаром. DW розповідає коротку історію претендента на роль нової валюти постапокаліптичного світу.

Навіщо усім туалетний папір? Версія прем'єра Нідерландів (20.03.2020) 20.03.2020

Від початку пандемії коронавірусу туалетний папір став дефіцитним товаром практично в усіх країнах. Не виняток і Нідерланди. Прем'єр-міністр Марк Рютте особисто контролює його наявність в магазині і висуває версії шаленого попиту.
Закупівлі в магазинах через коронавірус: психолог про справжні причини

Закупівлі в магазинах через коронавірус: психолог про справжні причини 13.03.2020

Жителі країн, де шириться SARS-CoV-2, скуповують в супермаркетах антисептики, маски, туалетний папір і макарони. Що стоїть за цими панічними закупівлями? Інтерв'ю DW з психологом.

Очима карикатуриста: Коронавірус у головах, або Туалетний папір гуртом

Очима карикатуриста: Коронавірус у головах, або Туалетний папір гуртом 12.03.2020

У зв'язку з пандемією коронавірусу люди в багатьох країнах запасаються їжею і предметами особистої гігієни. Карикатурист Сергій Йолкін - про те, як пандемія відбивається на повсякденному житті людей.
Пластик або папір: що більше шкодить довкіллю

Пластик або папір: що більше шкодить довкіллю 29.10.2019

Німеччина, яка активно бореться з пластиком, водночас є світовим лідером зі споживання паперу на душу населення. Чи є паперові вироби настільки екологічними, як це прийнято вважати?

Мішель Обама про те, хто платить у Білому домі (15.11.2018) 15.11.2018

- Ви і за туалетний папір самі платили? - Так, самі платили за туалетний папір, за своїх гостей, за їжу, яку вони їли. Там рахунок виставляють за кожен горішок.
Туалетний папір з трави: винахід німецьких школярів (відео)

Туалетний папір з трави: винахід німецьких школярів (відео) 16.07.2018

Що спільного у трави і туалетного паперу? На перший погляд - нічого. А от німецькі школярі придумали, як зробити з трави туалетний папір! І навіть вже зробили прототип.

Німецьке ноу-хау: туалетний папір з трави (16.07.2018) 16.07.2018

Німецькі школярі винайшли туалетний папір... з трави. Таким чином вони хочуть запобігти вирубці 600 тисяч дерев, які в Німеччині щороку, по суті, змиваються в туалет.

Закарпатський школяр здобув "золото" на Олімпіаді геніїв у США (18.06.2018) 18.06.2018

Одинадцятикласник Валентин Фречка розробив рецепт паперу з опалого листя. Дивіться, як хлопець виробляє папір в домашніх умовах.

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