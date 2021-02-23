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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "папір".
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Екскременти слонів та носорогів - ідеальний матеріал для виготовлення паперу. В Індії навчилися з нього робити абажури, блокноти та інші речі для клієнтів з цілого світу. Одна тонна такого паперу рятує 27 дерев від вирубки. Чому послід цих тварин такий унікальний?
Квітковий бізнес опинився під загрозою через пандемію Covid-19. У Нідерландах, де однією з важливих статей експорту є квіти, знищують тонни тюльпанів. У соцмережах стартували кампанію "Купуй квіти, а не туалетний папір".
Від початку пандемії коронавірусу туалетний папір став дефіцитним товаром практично в усіх країнах. Не виняток і Нідерланди. Прем'єр-міністр Марк Рютте особисто контролює його наявність в магазині і висуває версії шаленого попиту.