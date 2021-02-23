Папір з екскрементів слонів та носорогів (02.02.2021)

Екскременти слонів та носорогів - ідеальний матеріал для виготовлення паперу. В Індії навчилися з нього робити абажури, блокноти та інші речі для клієнтів з цілого світу. Одна тонна такого паперу рятує 27 дерев від вирубки. Чому послід цих тварин такий унікальний?