Папа Франциск зобов'язав клір повідомляти про сексуальне насильство

Папа Римський Франциск видав у четвер, 9 травня, декрет, яким зобов'язав клір повідомляти церкві про випадки або підозри у вчиненні сексуального насильства. Згідно з документом, усі діоцезії світу повинні до червня 2020 року створити системи повідомлення про такі випадки. Як такі системи мають функціонувати, не вказується.

У декреті йдеться, що всі священики та монахи повинні "невідкладно" повідомляти всю відому їм інформацію про випадки сексуального насильства, а також про спроби приховати такі випадки. Ця вимога, однак, не стосується таємниць, які священики почули на сповіді. Декрет Папи поширюється лише на католицьку церкву та не зобов'язує до інформування державних органів, зазначає агентсвто AFP.

Католицьку церкву вже багато років переслідують скандали, пов'язані із сексуальним насильством. У березні Франциск вже зобов'язав повідомляти про випадки насильства церковне керівництво та співробітників Ватикану. Тепер ця вимога поширюється на всю католицьку церкву.

Нагадаємо, 24 березня Папа Римський Франциск заявив, що католицька церква припинить прикривати злочини священників-педофілів, "як це було звично раніше". Заява понтифіка пролунала на саміті у Ватикані, присвяченому боротьбі з педофілією серед католицьких священнослужителів. У зустірчі взяли участь майже 200 представників церкви, серед яких - голови понад ста єпископських конференцій з усього світу.