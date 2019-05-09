 Папа Франциск засудив ″гібридний″ конфлікт на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2019

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Новини

Папа Франциск засудив "гібридний" конфлікт на Донбасі

Папа Римський Франциск під час зустрічі з вищим духовенством Української греко-католицької церкви заявив про "пропагандистські фальсифікації" та спроби "втягнути релігійний аспект" у конфлікт на Донбасі.

Папа Римський засудив конфлікт на Донбасі під час зустрічі з духовенством УГКЦ

Папа Римський засудив конфлікт на Донбасі під час зустрічі з духовенством УГКЦ

Папа Римський Франциск у п'ятницю, 5 липня, під час зустрічі з вищим духовенством Української греко-католицької церкви (УГКЦ) засудив конфлікт на Донбасі, який назвав "гібридним" та "обтяженим фальсифікаціями". Утім, Франциск при цьому у вступному слові жодного разу не згадав Росію, повідомляє агентство новин KNA.

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Під час зустрічі з українською громадою в соборі Святої Софії Папа Римський Франциск відзначив роль українських жінок. Також він помолився за мир на Донбасі. (28.01.2018)

У традиційному різдвяному посланні Urbi et Orbi Папа Римський Франциск закликав народи наново відкрити узи братерства та висловив сподівання на завершення конфліктів в Україні та інших державах. (25.12.2018)

Як наголосив Франциск, Україна вже понад п’ять років "поранена конфліктом, який багато хто називає "гібридним". За його словами, відповідальні за конфлікт маскуються, а сам конфлікт "обтяжений пропагандистськими фальсифікаціями та різними маніпуляціями", спостерігається також спроба "втягнути релігійний аспект".

Франциск закликав УГКЦ та єдності та наголосив, що лише "молитва та самопожертва до кінця" здатні зупинити спіраль насильства.

Нагадаємо, напередодні Папа Римський прийняв у себе президента Росії Володимира Путіна. Аудієнція глави РФ у Франциска вперше транслювалася в прямому ефірі. Під час аудієнції Папа Римський обговорив з Путіним, зокрема, і ситуацію в Україні. Це була третя аудієнція Путіна в Папи Франциска. 

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