Папа Франциск засудив "гібридний" конфлікт на Донбасі

Папа Римський Франциск у п'ятницю, 5 липня, під час зустрічі з вищим духовенством Української греко-католицької церкви (УГКЦ) засудив конфлікт на Донбасі, який назвав "гібридним" та "обтяженим фальсифікаціями". Утім, Франциск при цьому у вступному слові жодного разу не згадав Росію, повідомляє агентство новин KNA.

Як наголосив Франциск, Україна вже понад п’ять років "поранена конфліктом, який багато хто називає "гібридним". За його словами, відповідальні за конфлікт маскуються, а сам конфлікт "обтяжений пропагандистськими фальсифікаціями та різними маніпуляціями", спостерігається також спроба "втягнути релігійний аспект".

Франциск закликав УГКЦ та єдності та наголосив, що лише "молитва та самопожертва до кінця" здатні зупинити спіраль насильства.

Нагадаємо, напередодні Папа Римський прийняв у себе президента Росії Володимира Путіна. Аудієнція глави РФ у Франциска вперше транслювалася в прямому ефірі. Під час аудієнції Папа Римський обговорив з Путіним, зокрема, і ситуацію в Україні. Це була третя аудієнція Путіна в Папи Франциска.