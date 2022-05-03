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Папа Римський

Папа Римський Франциск хоче зустрітися з Путіним

Папа Римський Франциск хоче зустрітися з Путіним 03.05.2022

69-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 3 травня.
Подоляк закликав до великоднього перемир'я у Маріуполі

Подоляк закликав до великоднього перемир'я у Маріуполі 24.04.2022

60-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями неділі, 24 квітня.
Папа Франциск під час Великоднього чування помолився українською

Папа Франциск під час Великоднього чування помолився українською 17.04.2022

Під час Всеношного пасхального чування Папа Франциск звернувся до делегації з України й мера Мелітополя, який побував у полоні.
Уродженки України та Росії спільно пронесли хрест за присутності Папи Франциска

Уродженки України та Росії спільно пронесли хрест за присутності Папи Франциска 15.04.2022

Уродженки України та Росії Ірина та Альбіна спільно взяли участь у традиційному Хресному шляху в Римі - попри критику з боку УГКЦ.

Папа Римський поцілував український прапор з Бучі (06.04.2022) 06.04.2022

Прапор України з Бучі поцілував Папа Римський, назвавши це місто мученицьким. Понтифік також закликав помолитися за українських дітей.

Папа Римський роздумує над візитом до Києва

Папа Римський роздумує над візитом до Києва 02.04.2022

Росія 38-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями суботи, 2 квітня.

Як церква допомагає українській армії і що буде з Московським патріархатом (20.03.2022) 20.03.2022

Війна Росії проти України спричинила розкол у лавах Московського патріархату в Україні. Чимало духівників відмовляються пов'язувати себе з РПЦ, яка благословляє російську агресію. Тоді як решта представлених в Україні релігійних громад єдині, як ніколи, і роблять свій внесок у боротьбу із загарбниками.

Як Естонія має намір захищатися від Росії? - "Європа у фокусі" (14.02.2022) 14.02.2022

Естонія: населення готується захищатися на тлі російської загрози. Німеччина: сотня церковників зробили камінг-аут. Франція: Макрон робить ставку на АЕС. Іспанія: як живуть на Ла-Пальмі після виверження вулкана.
Папа Римський закликав до миру через напругу навколо України

Папа Римський закликав до миру через напругу навколо України 13.02.2022

Новини з України дуже тривожні, сказав папа Римський Франциск звертаючись до тисяч людей на площі святого Петра у Римі, які зібралися почути його щотижневого звернення.
Експапа Римський Бенедикт XVI попросив вибачення у жертв сексуального насильства католицьких священників

Експапа Римський Бенедикт XVI попросив вибачення у жертв сексуального насильства католицьких священників 08.02.2022

Колишній понтифік Бенедикт XVI вибачився перед жертвами сексуального насильства в католицькій церкві. Це стало реакцією на розслідування зловживань з боку священнослужителів.

Папа Римський: Напруга на кордонах України загрожує безпеці Європи

Папа Римський: Напруга на кордонах України загрожує безпеці Європи 23.01.2022

Понтифік закликав до міжнародного дня "молитви за мир", щоб зупинити загострення кризи в Україні.

Епіфаній про Різдво, ПЦУ онлайн, підтримку Зеленського і Кирила в подобі Путіна (06.01.2022) 06.01.2022

Коли святкувати Різдво? Які підсумки ПЦУ за три роки після томосу? Хто заважає переходам парафій у ПЦУ? Як церква підтримує вірян на тлі загрози вторгнення Росії? І чи вітає ПЦУ приїзд Папи Римського? Про це та інше предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв'ю DW.
Новорічна меса: Папа Римський закликав не ображати жінок

Новорічна меса: Папа Римський закликав не ображати жінок 01.01.2022

"Образити жінку - значить образити Бога", - сказав Папа Франциск під час першої новорічної меси у Ватикані.
Папа Римський закликав не допускати поширення конфлікту в Україні

Папа Римський закликав не допускати поширення конфлікту в Україні 25.12.2021

Понтифік у різдвяному посланні висловив надію, що в Україні вдасться побудувати діалог, аби не допустити поширення протистояння.
Папа Римський закликав до діалогу, щоб вирішити українську кризу

Папа Римський закликав до діалогу, щоб вирішити українську кризу 12.12.2021

Глава католицької церкви Франциск сподівається, що прийдешнє Різдво принесе мир в Україну. 
Крах цивілізації: Папа Римський закликав змінити ставлення до мігрантів

"Крах цивілізації": Папа Римський закликав змінити ставлення до мігрантів 05.12.2021

Під час візиту до Греції Папа Римський відвідав табір мігрантів на Лесбосі. Він закликав європейські уряди приймати мігрантів "пропорційно до можливостей кожної країни".
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