Папа Римський у різдвяній проповіді засудив людську "ненаситну жадобу"

Папа Римський Франциск під час проповіді на Різдвяній месі у понеділок, 24 грудня, засудив людську жадібність і споживацтво, наголосивши, що "пожива для життя - це не матеріальні багатства, а любов".

Папа Франциск висловив жаль, що "занадто багато людей нині вбачають сенс життя у володінні якнайбільшою кількістю матеріальних благ".

"Ненаситна жадоба позначає людську історію, навіть сьогодні; парадоксально, що коли дещиця людей розкішно бенкетує, занадто багато не мають хліба, аби жити", - зазначив Папа Римський. Він також закликав долати егоїзм і ділитися з бідними.

Послухати проповідь Папи в Базиліці Святого Петра в Римі прийшли тисячі вірян. У вівторок, 25 грудня, понтифік виголосить традиційне різдвяне послання "Місту та світові" (Urbi et Orbi).