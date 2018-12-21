 Папа Римський у різдвяній проповіді засудив людську ″ненаситну жадобу″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.12.2018

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Новини

Папа Римський у різдвяній проповіді засудив людську "ненаситну жадобу"

Лідер 1,3 мільярда католиків під час під час святкової меси з нагоди Різдва наголосив, що "пожива для життя - це не матеріальні багатства, а любов".

Папа Римський під час різдвяної меси

Папа Римський під час різдвяної меси

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Папа Римський Франциск під час проповіді на Різдвяній месі у понеділок, 24 грудня, засудив людську жадібність і споживацтво, наголосивши, що "пожива для життя - це не матеріальні багатства, а любов".

Папа Франциск висловив жаль, що "занадто багато людей нині вбачають сенс життя у володінні якнайбільшою кількістю матеріальних благ".

"Ненаситна жадоба позначає людську історію, навіть  сьогодні;  парадоксально, що коли дещиця людей розкішно бенкетує, занадто багато не мають хліба, аби жити", - зазначив Папа Римський. Він також закликав долати егоїзм і ділитися з бідними.

Послухати проповідь Папи в Базиліці Святого Петра в Римі прийшли тисячі вірян. У вівторок, 25 грудня, понтифік виголосить традиційне різдвяне послання "Місту та світові" (Urbi et Orbi).

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