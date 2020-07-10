Папа Римський "сповнений болю" через рішення Ердогана щодо Софійського собору
Папа Римський заявив, що "сповнений болю" через перетворення Софійського собору в Стамбулі на мечеть. У світі продовжує лунати критика цього рішення Реджепа Таїпа Ердогана.
Папа Римський Франциск заявив, що "сповнений болю" через перетворення Софійського собору на мечеть
Папа Римський Франциск заявив, що "сповнений болю" через рішення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана перетворити Софійський собор у Стамбулі на мечеть.
"Мої думки линуть до Стамбула. Я думаю про святу Софію, і я сповнений болю", - заявив Франциск у неділю, 12 липня, під час своєї щотижневої проповіді на площі Святого Петра в Римі, цитує агенція новин Reuters.
Критика рішення Ердогана
Це рішення Реджепа Таїпа Ердогана розкритикував також голова оранізації "Турецька громада в Німеччині" Ґьокай Софуоглу (Gökay Sofuoglu). "Софійський собор - це об'єкт світової спадщини і символ мирного співіснування релігій. Перетворити його на мечеть - абсолютно хибне рішення", - сказав він у інтерв'ю редакції RedaktionsNetzwerk Deutschland. За словами Софуоглу, "Туреччину тепер осуджуватимуть як країну, яка не вміє поводитися з такою спадщиною".
Тим часом Греція пригрозила Туреччині "наслідками". Представник грецького уряду Стеліос Пецас наголосив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган припустився "історичної помилки", вирішивши перетворити Софійський собор на мечеть.
Нагадаємо, 10 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що мечеть Ая-Софія у Стамбулі - колишній православний Софійський собор, в якому дотепер протягом останніх понад 80 років був розташований музей, - відчинить свої двері для вірян 24 липня. Турецький президент підписав указ про зміну статусу собору після того, як суд скасував статус собору як музею.
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