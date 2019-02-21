 Папа Римський пообіцяв припинити ″покривання″ педофілії в церкві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2019

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Новини

Папа Римський пообіцяв припинити "покривання" педофілії в церкві

Папа Римський попередив, що до будь-яких проявів сексуальної наруги у церкві будуть "ставитися з усією серйозністю". Постраждалі вважають його промову "безсоромною" через брак пропозицій щодо реальних змін.

Папа Римський виступає перед учасниками саміту у Ватикані, 24 лютого 2019 року

Папа Римський виступає перед учасниками саміту у Ватикані, 24 лютого 2019 року

Папа Римський Франциск у неділю, 24 лютого, заявив, що католицька церква припинить прикривати злочини священників-педофілів, "як це було звично раніше", інформує агенція dpa. Заява понтифіка пролунала на  саміті у Ватикані, присвяченому боротьбі з педофілією серед католицьких священнослужителів. У зустірчі взяли участь майже 200 представників церкви, серед яких - голови понад ста єпископських конференцій з усього світу.

"Жодну наругу ніколи не будемо покривати, як це було звично раніше, чи обходити увагою, бо покривання наруги сприяє розповсюдженню зла і додає новий шар до скандалу", - зазначив Франциск у заключні промові, котра підсумовувала чотириденний саміт. Папа також додав, що якщо церква помітить ще хоч один випадок сексуального насильства, до справи  "поставляться з усією серйозністю".

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Згідно з новим дослідженням, проведеним на замовлення Конференції єпископів Німеччини, з 1946 до 2014 року у ФРН понад 3600 осіб зазнали сексуальної наруги з боку католицьких священників. (13.09.2018)

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Католицькі черниці стають жертвами насильства з боку священиків та єпископів. Ватикан вже давно працює над розв'язанням цієї проблеми, зазначив Папа Римський Франциск. (05.02.2019)

У промові бракувало конкретики

Водночас оглядачі зазначають, що у промові і закликах Фанциска бракувало інформації про конкретні заходи, яких Римо-католицька церква збирається вживати, аби попередити випадки сексуального насильства чи покарати винних у вже скоєних. Єдина конкретика пролунала щодо посилення законів Ватикану стосовно зберігання чи розповсюдження фото чи відеороликів з дитячою порнографією.

Німець Маттіас Кач (Matthias Katsch), один з тих, хто свого часу пережив наругу католицьких священників і речник міжнародної правозахисної організації Ending Clergy Abuse (ECA), що об'єднує постраждалих від духовенства, написав у соцмережі Twitter: "Промова Папи - це безсоромна спроба поставити себе на чолі руху проти наруги над дітьми, не визнаючи водночас провини та провалу і не пропонуючи реальних змін".

Нагадаємо, що після численних скандалів у різних країнах світу Папа Франциск намагається запровадити в церкві "нульову толерантність" до випадків сексуального насильства. За кілька днів до саміту він відправив у відставку високопоставленого кардинала Теодора Маккаріка, якого звинуватили в домаганнях до підлітка.

Дивитись відео 01:55

Сексуальні скандали католицької церкви (28.08.2018)

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