Папа Римський помолився на порожній площі Святого Петра у Ватикані

Папа Римський Франциск І ввечері п'ятниці, 27 березня, на порожній площі Святого Петра у Ватикані виступив з посланням Urbi et Orbi ("Місту та світові"). Звернення понтифіка транслювалося радіо- і телеканалами, а також в YouTube і Facebook.

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Франциск прочитав уривок з Євангеліє від святого Марка про те, як учнів Ісуса заскочила зненацька "несподівана і люта буря", і помолився про завершення пандемії коронавірусу. У молитві понтифік попрохав Божої допомоги в нинішні скрутні часи, а також розради й втіхи для тих, хто хворий чи помирає від хвороби.

"Стало зрозуміло, що всі ми сидимо в одному човні, всі ми слабкі й дезорієнтовані, та водночас важливі й необхідні, адже всі ми покликані гребти разом, всі ми мусимо допомагати одне одному. На цьому човні ... всі ми перебуваємо", - наголосив понтифік, цитує агенція новин KNA. Говорячи про нинішню ситуацію, папа визнав: "Всі ми збагнули, що рухатися вперед нам можна лише разом, а не кожному поодинці".

Франциск І також вказав на те, що нинішня криза унаочнила той факт, що люди "занедбали або відкинули речі, котрі живили, зберігали та підсилювали наше життя й спільноту".

Послання Папи Римського Urbi et Orbi зазвичай є традиційним на католицькі свята Різдва і Великодня.