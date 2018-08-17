 Папа Римський в Ірландії визнав провал церкви в боротьбі з педофілією священиків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.08.2018

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Новини

Папа Римський в Ірландії визнав провал церкви в боротьбі з педофілією священиків

Ієрархи Католицької церкви не змогли адекватно відреагувати на "огидні" злочини з боку священиків проти дітей, заявив Папа Римський Франциск І під час візиту до Ірландії.

Папа Римський Франциск І під час візиту до Ірландії

Папа Римський Франциск І під час візиту до Ірландії

Папа Римський Франциск І визнав провальними дії Римо-католицької церкви в боротьбі з проявами педофілії серед священиків. Про це він заявив у суботу, 25 серпня, під час промови в Дубліні в рамках свого візиту до Ірландії.

"Провал церковної влади - єпископів, релігійних предстоятелів, священиків та інших - дати адекватну відповідь цим огидним злочинам призвів до справедливого обурення, а також лишається причиною болю та ганьби для католицької громади", - наголосив понтифік.

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Папа Римський Франциск запевнив, що виступає на боці жертв священиків, які протягом 70 років чинили розпусні дії або ґвалтували дітей у США. Він заявив, що такі злочини мають бути покарані. (17.08.2018)

У Великобританії кількість футбольних клубів, у яких зафіксували сексуальні злочини проти дітей, перевищила дві сотні. (18.01.2017)

Велике журі Пенсильванії опублікувало доповідь, з якої випливає, що понад 300 священиків-педофілів протягом понад 70 років чинили розпусні дії або ґвалтували дітей в шести єпархіях штату. (15.08.2018)

Франциск І також запевнив, що й сам поділяє обурення, він висловив рішучість будь-що позбавити церкву цієї "напасті". Попри таку заяву, Папа Римський не навів жодної деталі щодо того, до яких саме заходів Ватикан вдаватиметься з метою покарання єпископів, котрі не змогли захистити свою паству від злочинів педофілів-священиків, повідомляє агенція новин AP.

Як відомо, Ірландія, традиційно католицька країна, за останнє десятиліття пережила низку викриттів. Вони показали, що тисячі дітей стали жертвами сексуального насилля з боку священиків, а церковні ієрархи покривали ці злочини.

Своєю чергою, керівник ірландського уряду Лео Варадкар закликав понтифіка скористатися своїм авторитетом, щоб домогтися "справедливості та правди" у випадках наруги над дітьми священиками Римо-католицької церкви не тільки в Ірландії, а й скрізь у світі. Варадкар також наголосив, що, крім слів, "мають бути й вчинки". "Ми просимо вас дослухатися до жертв і тих, хто це пережив. Знаємо, що ви це зробите", - сказав Варадкар, якого цитує агенція новин dpa.

Цього разу, попри сонячну погоду, Папу Римського прийшли зустрітися лише окремі люди. Це стало разючим контрастом до грандіозної зустрічі, яку ірландці влаштували Іоанну Павлу ІІ в 1979 році, повідомляє AP.

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