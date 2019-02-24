Папа Римський: Бог любить навіть найгірших з нас

В ніч на середу, 25 грудня, Папа Римський Франциск провів у ватиканській базиліці Святого Петра нічну різдвяну месу, під час якої звернувся до католиків світу із закликом "безумовної любові" до ближнього. Одним із головних тверджень його проповіді була ідея того, що бог продовжує любити усіх, навіть найгірших серед людей.

"Ви можете мати помилкові ідеї, ви можете все повністю зіпсувати, але Господь продовжуватиме любити вас", - звернувся понтифік до натовпу вірян, які зібралися у Ватикані на нічну месу.

Це звернення Папи Римського пролунало на тлі його спроб боротьби із замовчуванням випадків педофілії у католицькій церкві. 17 грудня стало відомо про рішення Франциска скасувати "папську таємницю" у випадках злочинів сексуального характеру щодо дітей та неповнолітніх, скоєних католицькими священниками. Зокрема заявники, потерпілі та свідки у таких злочинах більше не зобов'язуватимуться зберігати мовчання. При цьому раніше жертви церковників-педофілів навіть не мали права знати, який саме вирок ухвалили їхньому кривдникові.

Пізніше, вдень середи, 25 грудня, Папа Римський проведе також традиційну різдвяну месу, вже сьому за час його папства, під час якої звернеться до людей, що зберуться у Ватикані на площі Святого Петра. Рік тому у центрі уваги понтифіка під час різдвяної меси було засудження "людської жадоби". Франциск наголосив тоді, що "пожива для життя - це не матеріальні багатства, а любов".

Цього Різдва тисячі християн з усього світу зібралися у розташованому на Західному березі річки Йордан місті Вифлеєм, що вважається місцем народження Ісуса Христа. Вони зустріли традиційну врочисту процесію з Єрусалима, яку очолив латинський патріарх Єрусалима П'єрбаттіста Піццабалла. А у нічній месі у церкві Святої Катерини поруч із Храмом Різдва Христового, яку відслужив Піццабалла, взяв участь лідер Палестинської автономії Махмуд Аббас.

Утім, на святкуванні у Вифлеємі не було багатьох охочих християн з Сектора Гази. Ізраїль надав дозволи для відвідування міста лише 306 заявникам з 950-ти. А зі 117 католиків, що мешкають у Газі, дозвіл отримали лише 20.