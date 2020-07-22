Пандемія COVID-19: ізраїльтяни отримають одноразову допомогу

Ізраїльський уряд у неділю, 26 липня, затвердив виділення громадянам одиноразової допомоги для подолання наслідків пандемії. Кожен, хто заробляє до 13 тисяч євро на місяць, отримає на свій рахунок 750 шекелів (близько 190 євро). Ще по 550 шекелів (140 євро) виділять на кожну дитину - але максимум на трьох дітей.

Вразливі верстви населення (зокрема ті люди, які пережили Голокост, та інваліди) отримають ще по 750 шекелів. Допомогу не отримають лише ті, хто заробляє понад 651 тисячу шекелів на рік (близько 160 тисяч євро), повідомив уряд.

Державі ця програма обійдеться в 6,5 мільярда шекелів (1,6 мільярда євро). Критики обвинуватили уряд прем'єра Біньяміна Нетаньяху у "безрозбірливості" та "марнотратстві". Своєю чергою прем'єр-міністр та міністр фінансів країни Ізраель Кац стверджують, що ці кошти допоможуть економіці, яка преживає наслідки пандемії та локдауну.