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"Панамські документи"

Неформальна назва журналістського розслідування, що базується на конфіденційних документах, викрадених у компанії Mossack Fonseca.

3 квітня 2015-го року Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICJ) оприлюднило розслідування про чисельні офшорні компанії, які використовуються лідерами держав, політиками, відомими особистостями, відомими спортсменами. Розслідування базується на 2,6 терабайта даних, котрі охоплюють 11,5 мільйона документів, викрадених із серверів одного з провідних реєстраторів офшорів у світі – панамської юридичної фірми Mossack Fonseca.

Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

Україна в карикатурах Сергія Йолкіна 28.05.2019

У добірці DW - реакції карикатуриста Сергія Йолкіна на події, пов'язані з Україною.
Андрій Портнов позиватиметься проти Порошенка та його оточення

Андрій Портнов позиватиметься проти Порошенка та його оточення 20.05.2019

Екс-заступник глави адміністрації президента часів Януковича має намір подати низку позовів щодо панамських офшорів, розкрадань в армії та оборонного замовлення "Кузні на Рибальському".
На виборах президента Панами переміг лівоцентрист Кортісо

На виборах президента Панами переміг лівоцентрист Кортісо 06.05.2019

Президентом Панами став лівоцентрист Лаурентіно "Ніто" Кортісо, якого підтримала третина панамський виборців.
ЄС посилює боротьбу з ухиленням від сплати податків корпораціями

ЄС посилює боротьбу з ухиленням від сплати податків корпораціями 30.12.2018

До запровадження з січня 2019 року нових правил корпоративного оподаткування Єврокомісію підштовхнув скандал з "панамськими документами".

Екс-прем'єра Пакистану засудили до семи років ув'язнення

Екс-прем'єра Пакистану засудили до семи років ув'язнення 24.12.2018

Колишнього прем'єра Пакистану Наваза Шаріфа засудили за звинуваченням у корупції.
У Deutsche Bank тривають обшуки через підозри у відмиванні коштів

У Deutsche Bank тривають обшуки через підозри у відмиванні коштів 29.11.2018

Федеральна прокуратура та поліція обшуковують офіси Deutsche Bank через підозри у причетності банку до відмивання коштів. Слідство посилається на так звані "панамські документи" та "офшорні витоки".
Суд у Пакистані випустив екс-прем'єра Шаріфа з в'язниці

Суд у Пакистані випустив екс-прем'єра Шаріфа з в'язниці 19.09.2018

Шаріф та члени його родини мусять сплатити по 4 тисячі доларів застави. Екс-прем'єра, фігуранта "панамських паперів", звинуватили у приховуванні статків.

Підозра в корупції: як під нею хитаються європейські уряди (01.06.2018) 01.06.2018

Уряд Маріано Рахоя відправили у відставку через корупцію в "Народній партії" Іспанії. Часто прем'єр-міністри європейських країн самі складають повноваження, щойно їх запідозрили в корупції. Чи можливо таке в Україні?

У Швейцарії обмежили діяльність дочки російського Газпромбанку

У Швейцарії обмежили діяльність "дочки" російського "Газпромбанку" 01.02.2018

Швейцарський регулятор ринку FINMA завершив розслідування на основі даних "Панамських документів" та покарав "дочку" російського "Газпромбанку" через недостатню протидію можливому відмиванню грошей.
Німецькі та іноземні журналісти судяться з BND

Німецькі та іноземні журналісти судяться з BND 31.01.2018

Представники низки журналістських та правозахисних організацій Німеччини звернулись до Конституційного суду ФРН. Вони вимагають змінити закон, що дозволяє німецькій розвідці шпигувати за іноземними журналістами.

Панамські документи: невивчений урок Петра Порошенка

"Панамські документи": невивчений урок Петра Порошенка 24.01.2018

На виконання вимог ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей, Німеччина запровадила реєстр прозорості компаній. Петро Порошенко і його бізнес-партнери, вочевидь, проігнорували реєстр.
Від Насірова до НАБУ: найгучніші корупційні скандали останніх двох років (відео)

Від Насірова до НАБУ: найгучніші корупційні скандали останніх двох років (відео) 09.12.2017

Офшори Порошенка, "хвороба" Насірова, рюкзаки Авакова. До Міжнародного дня боротьби з корупцією, 9 грудня, DW нагадує про найгучніші корупційні скандали в Україні.
На Мальті трьох чоловіків обвинувачують у вбивстві журналістки-розслідувальниці

На Мальті трьох чоловіків обвинувачують у вбивстві журналістки-розслідувальниці 06.12.2017

Трьох мальтійців обвинувачують у підриві автомобіля журналістки-розслідувальниці Дафни Каруани Галіції. Вони заперечують свою вину.
На Мальті затримали 10 підозрюваних у вбивстві журналістки-розслідувальниці

На Мальті затримали 10 підозрюваних у вбивстві журналістки-розслідувальниці 04.12.2017

Десятьох підозрюваних у вбивстві мальтійської журналістки-розслідувальниці Дафни Каруани Галіції затримала поліція. Більшість з них мають кримінальне минуле.
Панамські досьє: які країни провели роботу над помилками, а які ні (відео)

"Панамські досьє": які країни провели "роботу над помилками", а які ні (відео) 07.11.2017

"Панамські папери" стали інформаційною бомбою. Слідство щодо 6500 осіб і компаній розпочали 80 країн. України серед них немає.
П'ять відмінностей між Райськими і Панамськими документами

П'ять відмінностей між "Райськими" і "Панамськими документами" 07.11.2017

Світ обговорює "Райські документи" - історії ухилення великих міжнародних компаній і відомих політиків від податків. Пояснюємо, чим відрізняється нова порція викриттів від попередніх.
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