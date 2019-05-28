"Панамські документи"

Неформальна назва журналістського розслідування, що базується на конфіденційних документах, викрадених у компанії Mossack Fonseca.

3 квітня 2015-го року Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICJ) оприлюднило розслідування про чисельні офшорні компанії, які використовуються лідерами держав, політиками, відомими особистостями, відомими спортсменами. Розслідування базується на 2,6 терабайта даних, котрі охоплюють 11,5 мільйона документів, викрадених із серверів одного з провідних реєстраторів офшорів у світі – панамської юридичної фірми Mossack Fonseca.