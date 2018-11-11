Палестинські угруповання у Газі оголосили про припинення вогню

Спалах насильства між Ізраїлем та Сектором Гази припинився після того, як у вівторок, 13 листопада, представники озброєних палестинських груп у Газі оголосили припинення вогню після двох днів потужних обстрілів з обох боків. За даними палестинської сторони, припинення вогню відбулось за посередництва Єгипту.

У Газі ХАМАС заявив, що дотримуватиметься режиму припинення вогню, поки Ізраїль робитиме те ж саме, повідомляє агенція новин AFP.

Офіційний Ізраїль не коментував рішення про припинення вогню. Утім, особливий режим для мешканців південних частин країни зняли з 14 листопада. Міністр оборони країни Авігдор Ліберман раніше виступав проти припинення атак по об'єктах ХАМАС, але анонсував свою заяву з цього приводу на 14 листопада пообіді.

У Twitter ізраїльська армія виклала відео наслідків обстрілів з боку Сектора Гази.

Під час останньої ескалації конфлікту загинули семеро мешканців Сектора Гази, з ізраїльського боку - десятки поранених і один загиблий внаслідок прямого потрапляння ракети у житловий будинок. За даними ізраїльської армії, з боку Гази за 24 години випустили 460 ракет та мінометних снарядів. Ізраїль провів авіаційні атаки по 160 об'єктах у Газі.