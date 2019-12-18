 Палата представників США оголосила Дональду Трампу імпічмент | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Палата представників США оголосила Дональду Трампу імпічмент

Палата представників США підтримала початок процедури імпічменту Дональда Трампа. Він став третім президентом США, якому було проголошено імпічмент. Трамп назвав його "маршем самогубств" і додав, що він "не переживає".

Дональд Трамп став третім президентом США, якому було проголошено імпічмент

Дональд Трамп став третім президентом США, якому було проголошено імпічмент

Палата представників США ввечері середи, 18 грудня, проголосувала за початок процедури імпічменту американського президента Дональда Трампа. Йому пред'явили обвинувачення за двома статтями - у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Йдеться про справу щодо ймовірного тиску американського президента на українського колегу Володимира Зеленського з метою проведення розслідування проти сина можливого конкурента Трампа на наступних виборах Джо Байдена.

DW.COM

Дональд Трамп не лише тиснув на Володимира Зеленського, але й робив усе, щоб перешкодити розслідуванню цієї справи. Однак для таких випадків передбачений особливий захід - імпічмент, ідеться в звіті демократів. (03.12.2019)

Обговорення ситуації щодо імпічменту Трампа відбулося в юридичному комітеті Палати представників. Там запрошені юристи розібрали звинувачення проти Трампа і визнали їх обґрунтованими. (05.12.2019)

Президент США Дональд Трамп написав гнівного листа спікерці Палати представників Ненсі Пелосі через затвердження пунктів обвинувачення проти нього. Президент США назвав спробу імпічменту "війною проти демократії". (18.12.2019)

"Президенту оголошено імпічмент", - цитує спікерку Палати представників Ненсі Пелосі агенція АР. Пелосі назвала це "великим днем ​​для Конституції Сполучених Штатів, але сумним для Америки, бо необачна діяльність президента вимагає від нас запровадження статей про імпічмент".

Тепер обвинувачення на адерсу Трампа має розглянути верхня палата Конгресу США - Сенат, більшість в якому мають республіканців. Як зазаначають оглядачі, найімовірніше, сенатори не підтримають імпічмент, і президент збереже свою посаду.

Трамп каже, що "не переймається"

Тим часом сам Трамп брав участь у мітингу у штаті Мічиган в рамках своєї передвиборчої кампанії. Він назвав голосування за свій імпічмент "самогубчим маршем" для Демократичної партії. "Демократи з Палати представників США на чолі із божевільною Ненсі Пелосі затаврували себе вічним знаком сорому (...) Це ганьба", - кричав Трамп з трибуни на мітингу.

Як зазначає агенція AP, це був найдовший мітинг Трампа. Він тривав дві години і одну хвилину. Під час своєї тривалої промови він назвав дії демократів "незаконними" та звинуватив партію у демонстрації "глибокої ненависті та зневаги" до виборців. Також президент США почав заявляти, що саме демократи "втручалися у вибори в США" і "підривають американську демократію".

Потім Трамп заявив, що він "не переймається". Утім, він продовжував публікувати повідомлення у Twitter. За його словами, "така жахлива брехня радикальних лівих" нічого не дасть демократам. "Це атака на Америку і атака на Республіканську партію", - написав президент США.

Нагадаємо, так званий "український скандал" був спричинений телефонною розмовою Трампа і Зеленського 25 липня. Трампу закидають, що він намагався змусити Київ розпочати розслідування стосовно Хантера Байдена. З цією метою було заморожено надання Києву виділеної військової допомоги на суму в 400 мільйонів доларів. Також Трамп нібито вимагав від Зеленського провести розслідування щодо ймовірного втручання України в американські президентські вибори у 2016 році.

У зв'язку з цими справами Конгрес почав розслідування. Трамп і республіканці своєю чергою заявляють, що президент не зробив нічого протиправного та про відсутність прямих доказів затримання військової допомоги Україні з метою змусити Київ провести розслідування. 

Дивитись відео 01:52

Зеленський і Трамп: перший обмін люб'язностями віч-на-віч (26.09.2019)

Аудіо й відео до теми

Зеленський і Трамп: перший обмін люб'язностями віч-на-віч (26.09.2019)  

Також за темою

US-Präsident Donald Trump

Трамп назвав спробу його імпічменту "війною проти демократії" 18.12.2019

Президент США Дональд Трамп написав гнівного листа спікерці Палати представників Ненсі Пелосі через затвердження пунктів обвинувачення проти нього. Президент США назвав спробу імпічменту "війною проти демократії".

USA | Das Kapitol in Washington

Конгрес США схвалив оборонний бюджет з допомогою Україні та санкціями щодо "Північного потоку-2" 12.12.2019

Палата представників Конгресу США схвалила оборонний бюджет, який передбачає військову допомогу Україні та санкції щодо компаній, які будують російські газогони.

USA Nancy Pelosi zu Impeachmentverfahren

Конгрес США почав складати пункти обвинувачення для імпічменту Трампа 05.12.2019

Про початок процедури складання пунктів обвинувачення, аби оголосити Трампу імпічмент, заявила спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі.

Реклама

Докладно

Верховна Рада України

"Контрольована недоторканність"

Нові поправки лише "цементують" депутатську недоторканність, кажуть оглядачі.  

Штаб-квартира Укрнафти в Києві

Суд у Швейцарії зобов'язав РФ відшкодувати втрати "Укрнафті"

Росія таки мусить сплатити "Укрнафті" понад 44 мільйони доларів США за анексію Криму, вирішив Верховний суд Швейцарії.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  