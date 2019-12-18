Палата представників США оголосила Дональду Трампу імпічмент

Палата представників США ввечері середи, 18 грудня, проголосувала за початок процедури імпічменту американського президента Дональда Трампа. Йому пред'явили обвинувачення за двома статтями - у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Йдеться про справу щодо ймовірного тиску американського президента на українського колегу Володимира Зеленського з метою проведення розслідування проти сина можливого конкурента Трампа на наступних виборах Джо Байдена.

"Президенту оголошено імпічмент", - цитує спікерку Палати представників Ненсі Пелосі агенція АР. Пелосі назвала це "великим днем ​​для Конституції Сполучених Штатів, але сумним для Америки, бо необачна діяльність президента вимагає від нас запровадження статей про імпічмент".

Тепер обвинувачення на адерсу Трампа має розглянути верхня палата Конгресу США - Сенат, більшість в якому мають республіканців. Як зазаначають оглядачі, найімовірніше, сенатори не підтримають імпічмент, і президент збереже свою посаду.

Трамп каже, що "не переймається"

Тим часом сам Трамп брав участь у мітингу у штаті Мічиган в рамках своєї передвиборчої кампанії. Він назвав голосування за свій імпічмент "самогубчим маршем" для Демократичної партії. "Демократи з Палати представників США на чолі із божевільною Ненсі Пелосі затаврували себе вічним знаком сорому (...) Це ганьба", - кричав Трамп з трибуни на мітингу.

Як зазначає агенція AP, це був найдовший мітинг Трампа. Він тривав дві години і одну хвилину. Під час своєї тривалої промови він назвав дії демократів "незаконними" та звинуватив партію у демонстрації "глибокої ненависті та зневаги" до виборців. Також президент США почав заявляти, що саме демократи "втручалися у вибори в США" і "підривають американську демократію".

Потім Трамп заявив, що він "не переймається". Утім, він продовжував публікувати повідомлення у Twitter. За його словами, "така жахлива брехня радикальних лівих" нічого не дасть демократам. "Це атака на Америку і атака на Республіканську партію", - написав президент США.

Нагадаємо, так званий "український скандал" був спричинений телефонною розмовою Трампа і Зеленського 25 липня. Трампу закидають, що він намагався змусити Київ розпочати розслідування стосовно Хантера Байдена. З цією метою було заморожено надання Києву виділеної військової допомоги на суму в 400 мільйонів доларів. Також Трамп нібито вимагав від Зеленського провести розслідування щодо ймовірного втручання України в американські президентські вибори у 2016 році.

У зв'язку з цими справами Конгрес почав розслідування. Трамп і республіканці своєю чергою заявляють, що президент не зробив нічого протиправного та про відсутність прямих доказів затримання військової допомоги Україні з метою змусити Київ провести розслідування.