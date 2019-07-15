Палата представників США засудила "расистські коментарі" Трампа
Висловлювання Дональда Трампа виправдовують ненависне ставлення "до нових американців і людей з темним кольором шкіри", йдеться в резолюції Палати представників.
Пресконференція конгресменок, проти котрих висловився Трамп
Резолюція Палати представників США, ухвалена більшістю голосів у вівторок, 16 липня, "суворо засуджує расистські висловлювання Дональда Трампа, котрі виправдовують і підсилюють страх і ненависть до новоприбулих американців і людей з темним кольором шкіри". Символічне голосування підтримало 240 конгресменів, 187 висловилися "проти". При цьому документ підтримали четверо членів парламенту від Республіканської партії США.
Трамп у неділю, 14 липня, різко розкритикував у своєму Twitter групу представниць Демократичної партії у Конгресі. Він зокрема заявив, що деяким "прогресивним" конгресменкам-демократкам, котрі походять з країн із "корумпованими і нездатними" урядами, аніж радити, як "керувати урядом" США, слід повернутися назад та "допомагати полагодити цілковито зруйновані і заражені криміналом місця, звідки вони приїхали".
Хоча Трамп і не назвав конкретних імен, набільш ймовірно, що його закиди були спрямовані проти конгресменок Александрії Окасіо-Кортес, Ільхан Омар, Аянни Пресслі та Рашиди Тлаіб. Всі вони мають міграційне коріння, проте поза межами США народилася лише конгресменка від Міннесоти Ільхан Омар, котра також є першою в історії темношкірою мусульманкою в Конгресі США.
Закиди Трампа викликали бурхливу критику з боку демократів, котрі назвали вислови президента "расистськими і огидними". У свою чергу, Трамп, відповідаючи на цю критику, заявив, що його висловлювання у твітах "не були расистськими", адже він жодним чином не є расистом.
"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Рекс Тіллерсон
Колишній керівник Exxon протримався на посаді держсекретаря США трохи більше року. Дональд Трамп звільнив його заради формування "нової команди" напередодні перемовин з Північною Кореєю, додавши, що у нього з Тіллерсоном "не збігаються позиції". Подейкують, що стосунки між президентом та урядовцем погіршились після того, як Тіллерсон у жовтні 2017 року назвав Трампа "ідіотом".
"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Гері Кон
До роботи старшим радником президента США з економічних питань Гері Кон очолював інвестиційний банк Goldman Sachs. Його вважають одним із авторів податкової реформи, ухваленої в США наприкінці 2017 року. Кон є противником політики протекціонізму: він критував ініціативу Трампа щодо запровадження мит на ввезення алюмінію і сталі до США, заявляючи, що це негативно вплине на бізнес.
"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Хоуп Хікс
Хоуп Хікс пішла з посади директорки з комунікацій Білого дому наприкінці лютого 2018 року. За день до звільнення вона свідчила перед американськими законодавцями у так званій "російській справі". У Білому домі наголошували, що відставка Хікс не пов'язана з її свідченнями. 29-річна колишня модель була серед найближчих соратників Трампа.
"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Стів Беннон
Навіть людина, яка відіграла ключову роль у сходженні Трампа на політичний олімп, не протрималась у Білому домі довше року. Саме для Беннона Трамп у грудні 2016 року створив посаду головного стратега. Беннон був палким прихильником економічного націоналізму США та стратегії "Америка передусім". Причиною конфлікту з Трампом вважають критичні висловлювання Беннона щодо родини президента.
"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Ентоні Скарамуччі
53-річний колишній інвестор гедж-фондів перебував на посаді директора з комунікацій Білого дому лише 10 днів. Мешканець Нью-Йорка, який обіймав цю кілька місяців вакантну посаду, пішов того ж дня, коли колишній генерал морської піхоти Джон Келлі став керівником апарату Білого дому.
"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Райнс Прібус
Колишнього керівника апарату Білого дому змусили залишити посаду лише через шість місяців роботи після публічної ворожнечі з Ентоні Скарамуччі, тодішнім директором з комунікацій Білого дому. За наявною інформацією, Прібус належав до співробітників апарату, котрі були проти кандидатури Скарамуччі.
"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Шон Спайсер
Речник Білого дому Шон Спайсер, який мав досить напружені стосунки з президентом і пресою, пішов у відставку, заявивши Трампу, що він категорично проти призначення Ентоні Скарамуччі на посаду директора з комунікацій Білого дому.
"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Джеймс Комі
Дональд Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі начебто через те, що той закрив справу проти колишньої державної секретарки США Гілларі Клінтон. Критики ж вважають, що справжньою причиною було розслідування ФБР імовірного втручання Росії у президентські вибори в США.
"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Майкл Флінн
Радник Трампа з нацбезпеки Флінн пішов у відставку після скандалу навколо його розмови з послом РФ у США щодо можливого скасування американських санкцій проти Москви. Розмова відбулася ще до вступу Трампа на посаду президента США. Флінн заперечував, що в розмові йшлося про санкції і їхнє можливе скасування.
"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Джефф Сешнс
Генпрокурор і міністр юстиції Джефф Сешнс подав у відставку в листопаді 2018 року -наступного дня після того, як республіканці втратили більшість у нижній палаті Конгресу. Це фактично розв'язує руки демократам і дозволяє вимагати поглибленого розслідування втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року. Сешнса вважали гарантом того, що слідство триватиме без втручання з боку Білого дому.
"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Джеймс Меттіс
Чотиризірковий генерал США, колишній командувач НАТО від самого початку роботи з Трампом не приховував розбіжності в поглядах. Меттіс публічно критикував позицію президента щодо ядерної програми Ірану, а також не погоджувався з планами виводу військ США з Афганістану та Сирії. Після наказу Трампа виходити з Сирії Меттіс заявив у відставку, пояснивши причини на двох сторінках.