Палата представників США засудила "расистські коментарі" Трампа

Резолюція Палати представників США, ухвалена більшістю голосів у вівторок, 16 липня, "суворо засуджує расистські висловлювання Дональда Трампа, котрі виправдовують і підсилюють страх і ненависть до новоприбулих американців і людей з темним кольором шкіри". Символічне голосування підтримало 240 конгресменів, 187 висловилися "проти". При цьому документ підтримали четверо членів парламенту від Республіканської партії США.

Трамп у неділю, 14 липня, різко розкритикував у своєму Twitter групу представниць Демократичної партії у Конгресі. Він зокрема заявив, що деяким "прогресивним" конгресменкам-демократкам, котрі походять з країн із "корумпованими і нездатними" урядами, аніж радити, як "керувати урядом" США, слід повернутися назад та "допомагати полагодити цілковито зруйновані і заражені криміналом місця, звідки вони приїхали".

Хоча Трамп і не назвав конкретних імен, набільш ймовірно, що його закиди були спрямовані проти конгресменок Александрії Окасіо-Кортес, Ільхан Омар, Аянни Пресслі та Рашиди Тлаіб. Всі вони мають міграційне коріння, проте поза межами США народилася лише конгресменка від Міннесоти Ільхан Омар, котра також є першою в історії темношкірою мусульманкою в Конгресі США.

Закиди Трампа викликали бурхливу критику з боку демократів, котрі назвали вислови президента "расистськими і огидними". У свою чергу, Трамп, відповідаючи на цю критику, заявив, що його висловлювання у твітах "не були расистськими", адже він жодним чином не є расистом.