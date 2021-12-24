Пак Кин Хє

Від Саркозі до Януковича: за що і кого з президентів судили (03.03.2021)

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі засуджений до трьох років позбавлення волі за спробу підкупу судді та зловживання службовим становищем. Він не єдиний зі світових лідерів, хто опинився на лаві підсудних. Кого ще судили за корупцію?