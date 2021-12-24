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Пак Кин Хє

Пак Кин Хє - Колишню президентку Південної Кореї.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Пак Кин Хє".

Південна Корея помилувала засуджену за корупцію експрезидентку Пак Кин Хє

Південна Корея помилувала засуджену за корупцію експрезидентку Пак Кин Хє 24.12.2021

Пак Кин Хє помилували задля того, аби "зцілити соціальні конфлікти", зазначив міністр юстиції Південної Кореї. Вона була засуджена за корупцію на 20 років і провела у в'язниці уже майже п'ять років.
Суд над президентом: кого зі світових лідерів судили за корупцію (відео)

Суд над президентом: кого зі світових лідерів судили за корупцію (відео) 04.03.2021

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі засуджений до трьох років позбавлення волі за зловживання службовим становищем. Він не єдиний зі світових лідерів, хто опинився на лаві підсудних. Кого засудили за корупцію?

Від Саркозі до Януковича: за що і кого з президентів судили (03.03.2021) 03.03.2021

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі засуджений до трьох років позбавлення волі за спробу підкупу судді та зловживання службовим становищем. Він не єдиний зі світових лідерів, хто опинився на лаві підсудних. Кого ще судили за корупцію?
Фактичного главу Samsung засудили до 2,5 років в'язниці за корупцію

Фактичного главу Samsung засудили до 2,5 років в'язниці за корупцію 18.01.2021

Віцепрезидент Samsung Лі Чже Йон засуджений до 2,5 років за давання хабарів колишній президентці Південної Кореї задля політичної підтримки. Адвокат назвав його жертвою інтриг колишньої глави держави.
Ув'язнення екс-президентки Південної Кореї подовжили на рік

Ув'язнення екс-президентки Південної Кореї подовжили на рік 24.08.2018

За основною справою щодо Пак Кин Хє термін ув'язнення подовжили з 24 до 25 років. Штраф збільшили з 16 до 18 мільйонів доларів.
Екс-президентку Південної Кореї Пак Кин Хє засудили ще до восьми років в'язниці

Екс-президентку Південної Кореї Пак Кин Хє засудили ще до восьми років в'язниці 20.07.2018

Суд визнав колишню президентку Південної Кореї Пак Кин Хє винною в отриманні грошей від спецслужб та у втручанні в вибори. В цілому екс-президентка має відсидіти за ґратами 32 роки.
Екс-президентку Південної Кореї ув'язнили на 24 роки

Екс-президентку Південної Кореї ув'язнили на 24 роки 06.04.2018

Колишню президентку Кореї визнано винною у корупції та зловживанні владою, її засуджено до 24-річного ув'язнення та штрафу на суму, що в перерахунку становить 17 мільйонів доларів.
Ще одного екс-президента Південної Кореї заарештували за корупцію

Ще одного екс-президента Південної Кореї заарештували за корупцію 22.03.2018

Екс-президента Південної Кореї Лі Мен Бака серед іншого звинувачують у хабарництві, розкраданні коштів та зловживанні владою.
Прокуратура Південної Кореї вимагає 30 років ув'язнення для екс-президентки

Прокуратура Південної Кореї вимагає 30 років ув'язнення для екс-президентки 27.02.2018

Колишня президентка Південної Кореї, 66-річна Пак Кин Хє, може провести 30 років за ґратами. Прокуратура вважає її головною винуватицею корупційного скандалу.

У Південній Кореї засудили за хабарництво подругу екс-президентки

У Південній Кореї засудили за хабарництво подругу екс-президентки 13.02.2018

Суд Сеула визнав винною у хабарництві Чхве Сун Сіль, засудивши її до 20 років позбавлення волі. Засуджена була близькою подругою колишньої президентки Південної Кореї Пак Кин Хє.
Апеляційний суд випустив спадкоємця Samsung із умовним терміном

Апеляційний суд випустив спадкоємця Samsung із умовним терміном 05.02.2018

Суд вважає головними фігурантами корупційної справи екс-президентку Кореї та її подружку. Лі Чже Йон вийшов на волю після року за ґратами.
Колишню президентку Південної Кореї судять у справі про корупцію

Колишню президентку Південної Кореї судять у справі про корупцію 23.05.2017

Підсудна заперечує свою провину у вимаганні хабарів від великих компаній. Очікується, що судовий процес може затягнутися на кілька місяців.
Коментар: Геркулесове завдання для нового президента Південної Кореї

Коментар: Геркулесове завдання для нового президента Південної Кореї 10.05.2017

Новому президенту Південної Кореї заздрити не варто. У внутрішній політиці країна пережила глибокі потрясіння. До цього додається і зовнішньополітична криза, масштаб якої передбачити складно, вважає Петер Штурм.
Екзит-поли: Мун Чже Ін перемагає на виборах у Південній Кореї

Екзит-поли: Мун Чже Ін перемагає на виборах у Південній Кореї 09.05.2017

Згідно з даними екзит-полів, на президентських виборах у Південній Кореї перемогу здобув ліберальний кандидат Мун Чже Ін, який виспупає за діалог з КНДР.

У Південній Кореї відбуваються доленосні вибори президента

У Південній Кореї відбуваються доленосні вибори президента 09.05.2017

У Південній Кореї 9 травня обирають президента. Це дострокові вибори, адже екс-главі держави Пак Кин Хє оголосили імпічмент і заарештували через звинувачення в корупції. Хто бореться за найвищу посаду в країні?
У Південній Кореї обирають президента

У Південній Кореї обирають президента 09.05.2017

Головним фаворитом, за даними соцопитувань, є колишній адвокат і правозахисник, Мун Чже Ін. Екс-президентка Пак Кин Хє перебуває під арештом у зв'язку з корупційним скандалом.
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