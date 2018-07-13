 Пакистан: теракти під час виборчих заходів забрали життя щонайменше 90 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2018

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Новини

Пакистан: теракти під час виборчих заходів забрали життя щонайменше 90 осіб

Терористичні акти ісламісти вчиняють під час заходів, що проводяться до парламентських виборів, які відбудуться у Пакистані 25 липня. Теракт у місті Мастунг став одним з найкривавіших за останні роки.

Пораненого внаслідок теракту в Мастунгу доправляють у лікарню в Кветті

Пораненого внаслідок теракту в Мастунгу доправляють у лікарню в Кветті

Унаслідок двох терактів під час передвиборних заходів у Пакистані, скоєних у п'ятницю, 13 липня, загинули не менше 90 людей.

За оновленими даними, щонайменше 85 осіб загинули у місті Мастунг в провінції Белуджистан на заході країни, повідомив міністр охорони здоров'я провінції Фаіз Какар. Смертник підірвав себе на мітингу кандидата в депутати парламенту країни, на якому були присутні до тисячі осіб. Як додав Какар, ще близько 150 людей отримали поранення та доправлені у лікарні міста Кветта, повідомляє агентство dpa. Загинув також і кандидат у депутати Навабзада Раізані.

В окрузі Мастунг провінції діють підрозділи двох терористичних угруповань: "Ісламської держави" (ІД) та "Лашкар-е Джангві". Відповідальність за напад взяли на себе як ІД, так і  пакистанське відгалуження "Талібану".

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Вранці цього дня у місті Банну на півночі країни під час виступу колишнього очільника провінції Хайбер-Пахтунхва Акрама Дуррані вибухнула бомба. Загинули щонайменше п'ятеро людей, а близько 30-ти отримали поранення, деякі з них, за словами лікарів, перебувають у критичному стані. Сам Дуррані залишився неушкодженим.   

Нагадаємо, цього тижня було скоєно напад під час передвиборного заходу в місті Пешаварі, внаслідок якого загинули щонайменше 20 людей.

25 липня понад 100 мільйонів виборців у Пакистані повинні обрати нову нижню палату парламенту - Національну асамблею, а також регіональні парламенти. Виборча комісія попросила військових забезпечити охорону виборів та передвиборних заходів. Для цього мають залучити близько 370 тисяч силовиків. З 2015 року кількість терактів у Пакистані передусім внаслідок активних дій армії проти ісламістських угруповань суттєво знизилася.

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