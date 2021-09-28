Пакистанський прем'єр відправлений у відставку

У неділю, 10 березня за місцевим часом депутати нижньої палати парламенту Пакистану з мінімальною перевагою (174 голоси "за" зі 342 депутатів) проголосували за відставку глави уряду Імре Хана, повідомляє Reuters. Його наступником на посаді прагне стати Шахбаз Шаріф, лідер партії Пакистанська мусульманська ліга. Він - молодший брат Наваза Шаріфа, який тричі очолював уряд Пакистану.

Імре Хан, своєю чергою, відмовляється визнавати легітимність уряду, який прийде йому на зміну. Скинутий прем'єр звинувачує у своїй відставці США. Імре Хан у лютому відвідував з державним візитом Володимира Путіна. Вашингтон відкидає будь-який вплив на відставку Хана.