 Пакистанський прем′єр відправлений у відставку | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 09.04.2022

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Світ

Пакистанський прем'єр відправлений у відставку

Парламент Пакистану висловив вотум недовіри прем'єр-міністру Імрану Хану. Глава уряду не визнає результати голосування.

Імран Хан не визнає своєї відставки

Імран Хан не визнає своєї відставки

У неділю, 10 березня за місцевим часом депутати нижньої палати парламенту Пакистану з мінімальною перевагою (174 голоси "за" зі 342 депутатів) проголосували за відставку глави уряду Імре Хана, повідомляє Reuters. Його наступником на посаді прагне стати Шахбаз Шаріф, лідер партії Пакистанська мусульманська ліга. Він - молодший брат Наваза Шаріфа, який тричі очолював уряд Пакистану.

Імре Хан, своєю чергою, відмовляється визнавати легітимність уряду, який прийде йому на зміну. Скинутий прем'єр звинувачує у своїй відставці США. Імре Хан у лютому відвідував з державним візитом Володимира Путіна. Вашингтон відкидає будь-який вплив на відставку Хана.

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Докладно

Імран Хан не визнає своєї відставки

Пакистанський прем'єр відправлений у відставку

Парламент Пакистану висловив вотум недовіри прем'єр-міністру Імрану Хану.  

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