Пакистанський прем'єр відправлений у відставку

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Парламент Пакистану висловив вотум недовіри прем'єр-міністру Імрану Хану. Глава уряду не визнає результати голосування.
У неділю, 10 березня за місцевим часом депутати нижньої палати парламенту Пакистану з мінімальною перевагою (174 голоси "за" зі 342 депутатів) проголосували за відставку глави уряду Імре Хана, повідомляє Reuters. Його наступником на посаді прагне стати Шахбаз Шаріф, лідер партії Пакистанська мусульманська ліга. Він - молодший брат Наваза Шаріфа, який тричі очолював уряд Пакистану.
Імре Хан, своєю чергою, відмовляється визнавати легітимність уряду, який прийде йому на зміну. Скинутий прем'єр звинувачує у своїй відставці США. Імре Хан у лютому відвідував з державним візитом Володимира Путіна. Вашингтон відкидає будь-який вплив на відставку Хана.
Через афгано-пакистанський кордон вдалося вивезти 72 людини - самих кореспондентів та членів їхніх сімей. Наступним завданням стане евакуація з Афганістану сімей співробітників афганської редакції DW в Бонні.
Після захоплення талібами влади в Афганістані багато людей намагаються втекти з країни. При цьому ставку часто роблять на контрабандистів, що нелегально перевозять людей через кордон. DW про те, як це працює.