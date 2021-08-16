9 листопада 2019 в Німеччині відзначають 30-річчя падіння Берлінського муру. DW пропонує добірку матеріалів, присвячених цій даті.

У 1989 році, через 40 років після заснування Німецької демократичної республіки (НДР), комуністичний режим перебував у глибокій політичній та економічній кризі. 9 жовтня 1989 року десятки тисяч людей вийшли на вулиці Лейпцига, вимагаючи свободи і демократії. 4 листопада ще більш масова демонстрація відбулася на Александерплац у Східному Берліні. 9 листопада член політбюро ЦК Соціалістичної єдиної партії Німеччини Ґюнтер Шабовскі (Günter Schabowski) повідомив, що відтепер громадяни НДР можуть подавати заявки на здійснення приватних поїздок за кордон без поважних причин. Тисячі людей одразу кинулися до контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Західним Берліном. Пізно ввечері КПП були відкриті. Цей день увійшов в історію як день падіння Берлінського муру, який був побудований у 1961 році і простояв 28 років, ставши символом розділення німецького народу.