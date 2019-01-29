Павло Гриб у російському СІЗО перебуває на межі життя і смерті - Денісова

Стан здоров'я утримуваного у СІЗО в Ростовській області Росії українського політв'язня Павла Гриба є "надкритичним", заявляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Громадянин України Павло Гриб, який перебуває в російських застінках, перебуває на межі життя і смерті! 20-річний політв'язень потребує негайної операції на серці, адже стан його здоров'я надкритичний. У результаті обстежень лікарями діагностовано низку серйозних хвороб", - написала Денісова в своїй сторінці у Facebook у вівторок, 29 січня.

За її словами, Гриба не забезпечують повноцінним медикаментозним лікуванням і це сприяє загостренню наявних хвороб. Також, за її словами, негативний вплив на стан здоров'я ув'язненого українця чинять умови утримання, стресові ситуації і неповноцінне харчування.

Денісова закликає керівників низки міжнародних правозахисних організацій, серед яких комітет проти тортур ООН, Управління Верховного комісара ООН з прав людини, Міжнародний комітет Червоного Хреста та інші, посприяти в якнайшвидшому наданні Грибу медичної допомоги.

Також вона звернулася до дипломатичних представників, які перебувають у Ростові-на-Дону, з проханням вжити всіх можливих заходів для здійснення неупередженого та об'єктивного моніторингу дотримання прав і свобод політв'язня.

Нагадаємо, 24 серпня 2017 року Павло Гриб поїхав в Білорусь на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався лише в соціальних мережах. Пізніше співробітники Чернігівської місцевої прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом його зникнення.

Його батько, колишній співробітник Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив, що російські спецслужби викрали Павла. Пізніше стало відомо, що зниклий українець перебував у слідчому ізоляторі Краснодара в Росії, йому закидають терористичну діяльність. Через деякий час Гриба етапували до Ростова-на-Дону. У листопаді 2018 року російський суд продовжив його арешт до 24 квітня 2019 року.

Днями Ігор Гриб повідомив, що російські лікарі заявили про задовільний стан здоров'я його сина. Хоча батько хлопця заявляє про протилежне.