"Ощадбанк" оскаржить рішення суду у Парижі у справі проти РФ

"Ощадбанк" планує негайно оскаржити вердикт паризького апеляційного суду, який у вівторок, 30 березня, відхилив рішення Міжнародного Трибуналу у справі "Ощадбанку" проти Російської Федерації щодо відшкодування втрат у Криму через незаконну анексію півострова Росією.

"Ощадбанк" вважає таке рішення апеляційного суду з точки зору права, помилковим та таким, що суперечить усталеній прецедентній практиці як у Франції, так і в інших європейських країнах. Банк планує негайно оскаржити це рішення ", - йдеться у повідомленні пресслужби.

У банку зазначили, що при винесенні рішення паризький апеляційний суд не врахував особливості захисту прав інвесторів відповідно до міжнародних угод та їхнє співвідношення із засобами захисту, який пропонує арбітраж. "Крім того, наразі розглядається питання щодо правильності застосування процесуального законодавства та обсягу повноважень апеляційного суду", - додали в "Ощадбанку".

У фінустанові додали, що "Ощадбанк" залишається незмінним у своїй позиції щодо відстоювання законних прав та інтересів і готується до оскарження рішення паризького апеляційного суду перед Верховним cудом.

"Ми впевнені, що в наступній інстанції рішення апеляційного суду буде скасовано та рішення Міжнародного Трибуналу від 26 листопада 2018 року щодо відшкодування Російською Федерацією збитків, спричинених анексією Криму, на користь Ощадбанку залишиться в силі, як це було зроблено в інших інвестиційних справах за участю Російської Федерації", - підсумували у банку.

Як повідомляє агенція "Інтерфакс", Апеляційний суд Парижа 30 березня підтримав позицію міністерства юстиції РФ про відсутність юрисдикції у арбітражу за позовом "Ощадбанку" на 1,3 мільярда доларів.

У мін'юсті РФ стверджують, що вони довели у паризькому суді, що інвестиції, а саме - кримське відділення "Ощадбанку", були створені до 1 січня 1992 року, "тобто ще в радянський період, у зв'язку з чим вони не підпадають під дію Угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій".

"Ощадбанк" засновано у 1991 році. Його єдиним власником є держава. Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2021 року за розміром загальних активів "Ощадбанк" посідав друге місце (268,753 мільярда гривень) серед 73 банків, що діяли в країні.

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