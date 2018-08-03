Очільник РПЦ зустрінеться з Варфоломієм перед собором щодо української церкви

Патріарх Російської православної церкви Кирило 31 серпня відвідає Стамбул, де зустрінеться з Вселенським патріархом Варфоломієм. Про це у понеділок, 6 серпня, повідомила російська державна інформагенція ТАСС із посиланням на Константинопольський патріархат. У липні цього року делегація Константинопольського патріархату відвідала Москву, де провела зустріч з патріархом Кирилом. Повідомляється, що сторони обговорювали і ситуацію в Україні.

До кінця 2018 року Україна має шанс отримати томос про автокефалію православної церкви в країні - документ, яким визнається право церкви на незалежне управління.

Делегація Константинопольського патріархату 27 липня відвідувала Київ для участі в урочистостях із нагоди святкування 1030-річчя хрещення Київської Русі. Тоді ж делегати передали президенту України Петру Порошенку послання Вселенського патріарха Варфоломія, в якому йшлося про те, що кінцева мета Константинопольського патріархату - дарувати українській православній церкві автокефалію.

Як повідомлялося раніше, 19 квітня депутати Верховної Ради України підтримали звернення Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію православної церкви в Україні. Цю ідею вже довгий час підтримує керівництво офіційно поки що не визнаних Константинополем Української православної церкви (Київського патріархату) та Української автокефальної православної церкви. Крім того, підписали звернення до патріарха Варфоломія і близько десяти єпископів Української православної церкви, підконтрольної Москві .

Синод Вселенського патріархату в Константинополі уже розпочав процедуру, необхідну для надання автокефалії для нової української церкви. Повідомляється, що юридично питання надання томосу можуть оформити під час чергового собору 10 вересня.