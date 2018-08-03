 Очільник РПЦ зустрінеться з Варфоломієм перед собором щодо української церкви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2018

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Новини

Очільник РПЦ зустрінеться з Варфоломієм перед собором щодо української церкви

Глава РПЦ патріарх Кирило в серпні зустрінеться з Вселенським патріархом Варфоломієм у Стамбулі. Зустріч відбудеться на тлі підготовки до надання українській православній церкві визнаного права на самоуправління.

Вселенський Патріарх Варфоломій

Вселенський Патріарх Варфоломій

Патріарх Російської православної церкви Кирило 31 серпня відвідає Стамбул, де зустрінеться з Вселенським патріархом Варфоломієм. Про це у понеділок, 6 серпня, повідомила російська державна інформагенція ТАСС із посиланням на Константинопольський патріархат. У липні цього року делегація Константинопольського патріархату відвідала Москву, де провела зустріч з патріархом Кирилом. Повідомляється, що сторони обговорювали і ситуацію в Україні.

До кінця 2018 року Україна має шанс отримати томос про автокефалію православної церкви в країні - документ, яким визнається право церкви на незалежне управління.

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Делегація Константинопольського патріархату 27 липня відвідувала Київ для участі в урочистостях із нагоди святкування 1030-річчя хрещення Київської Русі. Тоді ж делегати передали президенту України Петру Порошенку послання Вселенського патріарха Варфоломія, в якому йшлося про те, що кінцева мета Константинопольського патріархату - дарувати українській православній церкві автокефалію.

Як повідомлялося раніше, 19 квітня депутати Верховної Ради України підтримали звернення Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію православної церкви в Україні. Цю ідею вже довгий час підтримує керівництво офіційно поки що не визнаних Константинополем Української православної церкви (Київського патріархату) та Української автокефальної православної церкви. Крім того, підписали звернення до патріарха Варфоломія і близько десяти єпископів Української православної церкви, підконтрольної Москві .

Синод Вселенського патріархату в Константинополі уже розпочав процедуру, необхідну для надання автокефалії для нової української церкви. Повідомляється, що юридично питання надання томосу можуть оформити під час чергового собору 10 вересня.

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