Очільник МВС Німеччини застеріг від нового напливу біженців до Європи

Горст Зеегофер закликає країни ЄС до більшої солідарності у питанні політики щодо біженців. Інакше, за його словами, до Європи невдовзі може прибути ще більше шукачів притулку, ніж це було 2015 року.
Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) застеріг, що Європу може очікувати ще більша, ніж 2015-го року, хвиля біженців. Про це він заявив в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, яке вийшло друком у неділю, 6 жовтня.
На його думку, це пов'язано зі збільшенням кількості шукачів притулку у Греції. "Ми повинні більше допомагати нашим європейським партнерам з контролем зовнішніх кордонів Євросоюзу. Ми занадто довго залишали їх наодинці", - зазначив очільник німецького МВС.
Зеегофер повідомив, що разом з новою очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) зробить все можливе, щоб міграційна криза не повторилася. За словами міністра, він уже отримав з цього питання "повну підтримку федеральної канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel)".
Раніше Афіни вимагали від ЄС реформи угоди з питань біженців з Туреччиною. У Греції вважають, що мігранти, які потрапляють на материкову частину країни, і які не мають права на притулок, повинні бути відправлені до Туреччини. Поки що це правило, закріплене в угоді ЄС і Туреччини, діє тільки для островів. Упродовж останніх місяців навантаження на табори біженців в Греції знову різко зросло.
Як повідомлялося, 4 жовтня Туреччина закликала Євросоюз допомогти в переселенні двох мільйонів сирійських біженців в так звану "зону безпеки" на півночі Сирії.