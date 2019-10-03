Очільник МВС Німеччини застеріг від нового напливу біженців до Європи

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) застеріг, що Європу може очікувати ще більша, ніж 2015-го року, хвиля біженців. Про це він заявив в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, яке вийшло друком у неділю, 6 жовтня.

На його думку, це пов'язано зі збільшенням кількості шукачів притулку у Греції. "Ми повинні більше допомагати нашим європейським партнерам з контролем зовнішніх кордонів Євросоюзу. Ми занадто довго залишали їх наодинці", - зазначив очільник німецького МВС.

Зеегофер повідомив, що разом з новою очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) зробить все можливе, щоб міграційна криза не повторилася. За словами міністра, він уже отримав з цього питання "повну підтримку федеральної канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel)".

Раніше Афіни вимагали від ЄС реформи угоди з питань біженців з Туреччиною. У Греції вважають, що мігранти, які потрапляють на материкову частину країни, і які не мають права на притулок, повинні бути відправлені до Туреччини. Поки що це правило, закріплене в угоді ЄС і Туреччини, діє тільки для островів. Упродовж останніх місяців навантаження на табори біженців в Греції знову різко зросло.

Як повідомлялося, 4 жовтня Туреччина закликала Євросоюз допомогти в переселенні двох мільйонів сирійських біженців в так звану "зону безпеки" на півночі Сирії.