Очима карикатуриста: Щеплення проти кору - динозаври також були проти

Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

Грудне годування у громадських місцях

Грудне годування в Німеччині доволі поширене, хоча й не всі мами прикладають своїх немовлят до грудей. Зазвичай німці не мають жодних проблем із оголеністю. Для більшості грудне годування в громадському місці - теж нормально. Закону, який би визнавав таке право матерів, немає. Тому в деяких кафе за бажанням гостей публічне годування забороняють. В інших, навпаки, дозволяють.