 Очима карикатуриста: Росія Путіна однією ногою в ПАРЄ | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 25.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Очима карикатуриста: Росія Путіна однією ногою в ПАРЄ

Рішення Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) дозволяє повернути Росії її повноваження. І хоча частина депутатів оскаржили права делегації РФ, шансів на успіх у них небагато. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна.

default

Дивіться також:

  • Володимир Путін на сторожі Керченської протоки

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Володимир Путін на сторожі Керченської протоки

    Президент РФ Володимир Путін підтримав дії російських військових, котрі перехопили українські кораблі в Керченській протоці. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на конфлікт.

  • Туристичині поїздки від ГРУ

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Туристичині поїздки від ГРУ

    Петров - це Мішкін, а Боширов - Чепіга. Дані про підозрюваних в отруєнні Скрипалів свідчать про причетність російського ГРУ до злочину. Карикатурист Сергій Йолкін - про легенду, яка провалилась.

  • Воскресіння Аркадія Бабченка

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    "Воскресіння" Аркадія Бабченка

    Вбивство у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка виявилося інсценуванням Служби безпеки України. Карикатурист Сергій Йолкін так проілюстрував спецоперацію СБУ.

  • Роль Ксенії Собчак на виборах президента РФ - карикатура Сергія Йолкіна

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Роль Ксенії Собчак на виборах президента РФ

    Ксенія Собчак заявила про свій намір балотуватися на президентських виборах в Росії у 2018 році. Карикатурист Сергій Йолкін бачить її роль так.

  • Однокласники і Ко під українськими санкціями

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    "Однокласники" і Ко під українськими санкціями

    Київ запровадив санкції проти російських інтернет-служб "Яндексу", "Одноклассники", "Вконтакте" та Mail.ru. Віртуальне вигнання російських сервісів з України очима карикатуриста Сергія Йолкіна.

  • Кольорова декомунізація

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    "Кольорова" декомунізація

    Арку дружби народів у Києві "розмалювали" у кольори веселки на час проведення у столиці пісенного конкурсу "Євробачення". Метаморфози комуністичного пам'ятника очима Сергія Йолкіна.

  • Вибори у Франції, або Кремль піймав облизня

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Вибори у Франції, або Кремль піймав облизня

    Проросійські кандидати на виборах у Франції поступилися проєвропейському: Франсуа Фійон до другого туру не вийшов, Марін Ле Пен вийшла, але шансів на перемогу в Еммануеля Макрона в неї катма. Погляд Сергія Йолкіна.

  • Путін і операція наступник

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Путін і операція "наступник"

    У Росії заговорили про ймовірних наступників Володимира Путіна на посаді президента РФ. Наступника "визначає тільки російський народ", заявив у відповідь Путін. Погляд Сергія Йолкіна.

  • Ердоган після референдуму в Туреччині - із президента в султани?

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Ердоган після референдуму в Туреччині - із президента в султани?

    На референдумі в Туреччині більшість проголосувала за розширення повноважень чинного президента країни Реджепа Таїпа Ердогана. Погляд Сергія Йолкіна.

  • Нові червоні лінії США щодо Сирії

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Нові червоні лінії США щодо Сирії

    Держсекретар США Рекс Тіллерсон відправився до Москви, щоб пояснити, як змінилася політика Білого дому в сирійському питанні. Сергій Йолкін зобразив своє бачення змін.

  • Нове алібі Трампа

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Нове алібі Трампа

    Після ракетного удару США по аеродрому в Сирії буде складніше дорікати Дональду Трампу в особливих симпатіях до Росії, переконаний Сергій Йолкін.

  • Нідерландська латка на прапорі ЄС

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Нідерландська латка на прапорі ЄС

    Правопопулістській партії Геерта Вілдерса, яка виступає за вихід Нідерландів з ЄС, не вдалось виграти парламентські вибори. Сергій Йолкін про голландське послання євроскептикам та тим, хто прогнозує швидкий розвал ЄС.

  • Трамп зажадав повернути Крим

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Трамп зажадав повернути Крим

    Дональд Трамп очікує від російського уряду повернення Криму Україні, заявив прес-секретар Білого дому. Сергій Йолкін про надії Путіна, які не збулися.

  • Кремль святкує перемогу своїх кандидатів

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Кремль святкує перемогу "своїх" кандидатів

    Спочатку перемога Трампа у США, а потім - проросійських кандидатів у президенти в Болгарії і Молдові. У Путіна було свято, вважає Сергій Йолкін.

  • Сергій Йолкін

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Сергій Йолкін

    Лауреат премії Free Media Awards 2017 Сергій Йолкін, 1962 року народження, є за освітою архітектором, проте з 1999 року працює професійним карикатуристом. У своїх роботах він, зокрема, висміює авторитарні тенденції у Росії, а також із гострою сатирою змальовує сучасні загальносвітові події.

    Автор: Максим Сидоржевський


  • Навіщо Зеленському вороги, коли є Коломойський?

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Пропозиція дефолту, або Навіщо Зеленському вороги, коли є Коломойський?

    Олігарх Ігор Коломойський запропонував Володимиру Зеленському оголосити дефолт України. Карикатурист Сергій Йолкін - про сумнівну ідею, яка не додасть поваги ані до країни, ані до президента.

  • Зеленський - буревісник нових санкцій щодо РФ?

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Зеленський - буревісник нових санкцій щодо РФ?

    Володимир Зеленський закликав ЄС і США посилити санкції щодо РФ задля припинення конфлікту на Донбасі. Карикатурист Сергій Йолкін про суворий сигнал Зеленського Путіну.

  • Карикатура краще, ніж портрет?

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Карикатура краще, ніж портрет?

    Під час інавгурації новий президент України Володимир Зеленський заявив, що чиновникам не варто вішати у кабінетах його портрет. Карикатурист Сергій Йолкін натяк зрозумів.

  • Здавання аналізів Зеленським і Порошенком - б'є наповал!

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Здавання аналізів Зеленським і Порошенком - б'є наповал!

    Кандидати в президенти України Володимир Зеленський та Петро Порошенко здали аналізи на алкоголь і наркотики. Карикатурист Сергій Йолкін про шоу, на яке перетворюються вибори в Україні.

  • Комік і новачок у політиці Володимир Зеленський лідирує в першому турі виборів президента України. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на нього і на тих, кому зараз не до сміху, - Порошенка й Тимошенко.

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Володимир Зеленський - добре сміється той, хто сміється першим

    Комік і новачок у політиці Володимир Зеленський лідирує в першому турі виборів президента України. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на нього і на тих, кому зараз не до сміху, - Порошенка й Тимошенко.

  • Порошенко сказав Саакашвілі піти, але він залишився

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Порошенко сказав Саакашвілі піти, але він залишився

    Спроба затримання Міхеіла Саакашвілі в Києві провалилася. Прихильники відбили політика. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на події в українській столиці.

  • Хто і кому сипле сіль на рани в Луганську?

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Хто і кому сипле сіль на рани в Луганську?

    Кремль відмовився коментувати повідомлення про боротьбу за владу між сепаратистами в "ЛНР". Карикатурист Сергій Йолкін вважає, що це неспроста.

  • Як Саакашвілі від Порошенка пішов

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Як Саакашвілі від Порошенка пішов

    Президент України Петро Порошенко позбавив українського громадянства Міхеіла Саакашвілі. Сергій Йолкін про "паспортну драму".

  • Путін у блакитному: новий імідж президента Росії

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Путін у блакитному: новий імідж президента Росії

    Володимир Путін запропонував відрядити на Донбас "блакитні шоломи" ООН. Сергій Йолкін про нове "миротворче амплуа" російського президента.

  • Як Siemens із Кримом зіткнувся

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Як Siemens із Кримом зіткнувся

    Скандал навколо газових турбін німецького концерну Siemens, які в обхід санкцій опинилися в анексованому Росією Криму, триває.

  • Як Захарченко Київ Малоросією лякав

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Як Захарченко Київ "Малоросією" лякав

    Ватажок так званої "ДНР" Олександр Захарченко оголосив про створення нової держави - "Малоросії" - зі столицею в Донецьку.

  • Порошенко проти Яндекса та Однокласників

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Порошенко проти "Яндекса" та "Однокласників"

    Згідно з указом Петра Порошенка в Україні заборонили користуватися російськими сервісами "Яндекс", Mail.ru, "Вконтакте" та "Одноклассники". Сергій Йолкін про нову інформаційну політику українського президента.

  • Як Трамп закликав Крим повернути

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Батіг замість пряника або як Трамп закликав Крим повернути

    Дональд Трамп очікує, що Москва поверне Крим Україні, заявив його прес-секретар. Сергій Йолкін про марні надії Путіна.

  • Ле Пен виконала кримську серенаду для Путіна

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Ле Пен виконала "кримську серенаду" для Путіна

    Лідерка французького ультраправого "Національного фронту" Марін Ле Пен заявила, що Крим ніколи не був українським. Вона пообіцяла в разі перемоги на виборах у Франції, на яких зрештою переміг Еммануель Макрон, визнати півострів російським.

  • Кремль перепакував Крим

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Кремль "перепакував" Крим

    Кримський федеральний округ створили навесні 2014 року після анексії півострова Росією. Пізніше за розпорядженням Путіна його приєднали до складу Південного федерального округу.

  • Таємниця листування Суркова

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Таємниця листування Суркова

    Радник російського президента Владислав Сурков не користується електронною поштою. Таке заявили у Кремлі після того, як українські хакери оприлюднили листування помічника Путіна про "план дестабілізації України". Сергій Йолкін про злам пошти Суркова.

  • Чому Путін не вбачає сенсу в нормандському форматі

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Чому Путін не вбачає сенсу в "нормандському форматі"

    Після "диверсії" в Криму президент РФ назвав "безглуздими" переговори в "нормандському форматі". Сергій Йолкін пригадав інші слова Путіна та пояснив його небажання говорити про Україну на саміті G20.

  • Важкий випадок, або Що Яценюк залишив Гройсману

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Важкий випадок, або Що Яценюк залишив Гройсману

    Верховна Рада затвердила Володимира Гройсмана на посаді прем'єр-міністра України.

  • Панамські документи

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    "Панамські документи", або Що спільного в Путіна, Алієва та Порошенка

    У лідерів Росії, Азербайджану та України різні погляди на політику. Але, вочевидь, не на розпорядження фінансами. Про деяких "героїв" офшорного скандалу.

  • Українська відповідь на російську заборону

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Українська відповідь на російську заборону

    Київ призупинив транзит російських вантажівок через Україну у відповідь на аналогічні заходи з Москви.

    Автор: Сергій Йолкін


DW.COM

Сесія ПАРЄ: з Росією, але без України

На сесії ПАРЄ були оскаржені повноваження делегації Росії. Проте вона вже отримала "зелене світло" на повноцінну роботу в асамблеї. Українська делегація припинила участь у сесії. Репортаж DW. (25.06.2019)  

ПАРЄ припинила санкційне протистояння з Росією

ПАРЄ усунула всі процедурні перешкоди на шляху до повернення делегації Росії і вже не вимагає від неї виконання резолюцій щодо України. Утім, чи займуть свої місця у сесійні залі російські депутати, залишається інтригою. (25.06.2019)  

Делегація України припинила участь у роботі сесії ПАРЄ

На тлі можливого повернення до Парламентської асамблеї Ради Європи делегації РФ українська делегація припинила роботу в сесії асамблеї. Делегація просить Верховну Раду розглянути питання щодо участі України в ПАРЄ. (25.06.2019)  

Україна і Грузія оскаржили повноваження делегації Росії у ПАРЄ

Права російської делегації в ПАРЄ оскаржили українські та грузинські депутати. Проте депутати від РФ все одно братимуть повноцінну участь у роботі асамблеї. Українська делегація залишила сесійну залу. (25.06.2019)  

Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

Карикатурист DW Сергій Йолкін отримав премію Free Media Awards 2017. Його роботи - в нашій фотогалереї. (03.05.2017)  

Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

У добірці DW - реакції карикатуриста Сергія Йолкіна на події, пов'язані з Україною. (28.05.2019)  

Також за темою

Frankreich | Parlamentarische Versammlung des Europarates PACE

Сесія ПАРЄ: з Росією, але без України 25.06.2019

На сесії ПАРЄ були оскаржені повноваження делегації Росії. Проте вона вже отримала "зелене світло" на повноцінну роботу в асамблеї. Українська делегація припинила участь у сесії. Репортаж DW.

Frankreich | Parlamentarische Versammlung des Europarates PACE

Україна і Грузія оскаржили повноваження делегації Росії у ПАРЄ 25.06.2019

Права російської делегації в ПАРЄ оскаржили українські та грузинські депутати. Проте депутати від РФ все одно братимуть повноцінну участь у роботі асамблеї. Українська делегація залишила сесійну залу.

Frankreich | Parlamentarische Versammlung des Europarates PACE

ПАРЄ проголосувала за можливе повернення делегації Росії 25.06.2019

ПАРЄ ухвалила резолюцію, що дозволяє делегації Росії вже 25 червня повернутися в асамблею. Ця резолюція унеможливлює повторне запровадження серйозних санкцій проти російських депутатів.

Реклама

Докладно

Österreich Dmitri Firtasch vor dem Oberlandesgericht Wien (picture alliance/picturedesk/G. Schneider)

Дмитро Фірташ як жертва політичної кризи в Австрії

Ще ніколи за п'ять років юридичної боротьби ситуація не була настільки критичною для олігарха.  

Країни ЄС з найнижчими і найвищими цінами на харчі та напої

Найдорожчі та найдешевші для життя країни Євросоюзу

Пропонуємо переглянути, що і у якій країні коштує дешевше, а що дорожче, ніж у середньому по ЄС.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  