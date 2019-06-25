Очима карикатуриста: Росія Путіна однією ногою в ПАРЄ

Рішення Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) дозволяє повернути Росії її повноваження. І хоча частина депутатів оскаржили права делегації РФ, шансів на успіх у них небагато. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна.
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На сесії ПАРЄ були оскаржені повноваження делегації Росії. Проте вона вже отримала "зелене світло" на повноцінну роботу в асамблеї. Українська делегація припинила участь у сесії. Репортаж DW. (25.06.2019)
ПАРЄ усунула всі процедурні перешкоди на шляху до повернення делегації Росії і вже не вимагає від неї виконання резолюцій щодо України. Утім, чи займуть свої місця у сесійні залі російські депутати, залишається інтригою. (25.06.2019)
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