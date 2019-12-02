Очима карикатуриста: Перша зустріч Путіна й Зеленського - питання газу зависло в повітрі

Зустріч президентів України і Росії в межах саміту в "нормандському форматі" не принесла прориву в переговорах щодо транзиту газу. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна.
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