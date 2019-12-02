 Очима карикатуриста: Перша зустріч Путіна й Зеленського - питання газу зависло в повітрі | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 11.12.2019

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Україна

Очима карикатуриста: Перша зустріч Путіна й Зеленського - питання газу зависло в повітрі

Зустріч президентів України і Росії в межах саміту в "нормандському форматі" не принесла прориву в переговорах щодо транзиту газу. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна.

Перша зустріч Путіна й Зеленського - карикатура Сергія Йолкіна

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    Автор: Сергій Йолкін


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Зеленський нарешті побачився з Путіним на "нормандській" зустрічі в Парижі

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Дев'ять годин переговорів: як у Парижі пройшов саміт "нормандської четвірки"

На саміті "нормандської четвірки" вперше зустрілися президенти України Володимир Зеленський та Росії Володимир Путін. Про що домовилися в Парижі та як проходили переговори, - у репортажі DW. (10.12.2019)  

Про що (не) домовилися на саміті "нормандської четвірки" в Парижі

Саміт лідерів Франції, Німеччини, України і Росії у Парижі, головною темою якого було врегулювання конфлікту на Донбасі, не приніс прориву. Однак перевершив очікування, які були близькими до нуля. (10.12.2019)  

"Саміт у Парижі став успіхом для Зеленського"

Про підсумки саміту "нормандської четвірки" у Парижі - в інтерв'ю DW з експертом німецького фонду "Наука і політика" Штеффеном Галлінґом. (10.12.2019)  

Коментар: Саміт "нормандської четвірки" на російський смак

Український президент Володимир Зеленський вважає, що "нормандський саміт" завершився внічию. Однак він помиляється, вважає Бернд Ріґерт. (10.12.2019)  

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У добірці DW - реакції карикатуриста Сергія Йолкіна на події, пов'язані з Україною. (28.05.2019)  

Аудіо й відео до теми

Зеленський нарешті побачився з Путіним на "нормандській" зустрічі в Парижі  

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Перша зустріч Путіна й Зеленського - карикатура Сергія Йолкіна

Перша зустріч Путіна й Зеленського - питання газу зависло

Зустріч президентів України і Росії не принесла рішення щодо газу. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна.  

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