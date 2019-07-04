 Офіс Зеленського: На відновлення підконтрольних Україні територій Донбасу потрібно 372 мільйони євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2019

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Офіс Зеленського: На відновлення підконтрольних Україні територій Донбасу потрібно 372 мільйони євро

Про це заявили в офісі Володимира Зеленського. Президент України у липні припускав, що на відновлення Донбасу потрібно 10 мільярдів євро і запрошував до співпраці інвесторів.

Зруйнований міст у Станиці Луганській

Зруйнований міст у Станиці Луганській

Офіс президента України оцінює потребу у фінансуванні відновлення підконтрольних Україні територій Донбасу в 372 мільйони євро. Про це повідомив перший заступник голови офісу президента Сергій Трофимов на інвестиційному форумі RE: Think. Invest in Ukraine, що проходить у вівторок, 29 жовтня, в Маріуполі.

"За нашими підрахунками, на відновлення пошкодженої внаслідок збройної агресії РФ на Донбасі транспортної інфраструктури, промислових, житлових і адміністративних приміщень нам потрібно 372 мільйони євро. І це мінімальні розрахунки, що стосуються підконтрольних територій Донецької та Луганської областей", - цитує Трофимова агенція "Українські новини".

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Трофимов зазначив, що тільки на відновлення дорожньо-транспортної інфраструктури необхідно не менше 231 мільйона євро. Серед найбільш постраждалих від військових дій прифронтових районів він назвав Ясинуватський і Волноваський райони Донецької області, Попаснянський та Станично-Луганський райони Луганської області.

Трофимов наголосив, що тільки у Донецькій області повністю зруйновано або пошкоджено 6,8 тисяч об'єктів житлового фонду, відновлення яких обійдеться у понад 72 мільйони євро.

Перший заступник голови офісу Зеленського заявив, що держава готова гарантувати повний та прозорий супровід інвестиційних проектів і захищати права чесних інвесторів на підконтрольних Україні територіях.

Нагадаємо, у липні під час перебування у Канаді президент України Володимир Зеленський заявляв, що на відновлення Донбасу, за попередніми підрахунками, потрібно 10 мільярдів євро. Тоді глава української держави не уточнив, чи йдеться також про непідконтрольні Україні території, але запросив до співпраці іноземних інвесторів, "що зацікавлені у фінансуванні інфраструктурних та гуманітарних проектів на Донбасі".

Дивитись відео 02:13

Зеленський про Донбас, мову і Торонто (04.07.2019)

Посилання в інтернеті

Офіс президента

Аудіо й відео до теми

Зеленський про Донбас, мову і Торонто (04.07.2019)  

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