Офіс Зеленського анонсував черговий обмін утримуваними особами

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що найближчим часом відбудеться черговий обмін утримуваними особами. Про це він повідомив у п'ятницю, 10 липня, на зустрічі з журналістами.

"Ми домовилися про продовження обміну. Я вважаю, що результатом стане черговий обмін, який відбудеться найближчим часом", - розповів він про підсумки зустрічі політичних радників лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

Саміт "нормандської четвірки"

Єрмак запевнив, що на переговорах усі сторони підтвердили важливість проведення чергового саміту лідерів "нормандського формату". "Ніхто не заперечує, що цей саміт має пройти якомога швидше. Тому, я вважаю, що найближчими місяцями цей саміт має відбутися", - сказав він, інформує агенція "Українські новини".

Керівник ОПУ підкреслив, що для цього мають бути виконані всі домовленості, для України насамперед - безпекові. "Не можу сказати, що за всіма положеннями в нас є узгоджена позиція", - зазначив він.

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Зокрема, з його слів, відкритим залишається питання щодо точок розведення сил і засобів."Практично багато питань уже узгоджено. Але остаточного рішення немає", - повідомив він.

Водночас Єрмак висловив надію, що вже на найближчому засіданні Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі (Україна - ОБСЄ - Росія) буде досягнуто домовленість щодо заходів, які забезпечили б стійке припинення вогню. "Декларативний характер режиму припинення вогню багато разів приймався. Але ми розуміємо, що потрібен дієвий механізм. Дійсно, за допомогою наших партнерів із Німеччини та Франції ми дуже близькі до того, щоб цей механізм було зафіксовано", - сказав він.

Також керівник Офісу президента України запевнив, що майже узгоджено план розмінування на Донбасі. "Сьогодні ми дуже близькі до результату", - зазначив він.

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"Формула Штайнмаєра" і вибори

З його слів, у ТКГ на політичній підгрупі було презентовано закон про особливості місцевого самоврядування, в який планується імплементувати "формулу Штайнмаєра". "Якщо формула участі представників територій (окупованого Донбасу), яку запропонувала Україна, працюватиме, то це буде потужним кроком, щоб законодавчі акти, які передбачені "мінськими домовленостями", почали розроблятися і потім були презентовані у Верховній Раді та для обговорення суспільством", - сказав Єрмак.

Він також укотре підкреслив, що вибори на окупованих територіях Донбасу можуть пройти винятково після вирішення всіх питань із безпекою і відповідно до українського законодавства.

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Як повідомлялося, 3 липня політичні радники лідерів країн "нормандського формату" провели зустріч у Берліні. 9 липня політрадник президента Росії Путіна, заступник керівника його адміністрації Дмитро Козак заявив, що не бачить підстав для проведення зустрічі лідерів країн "нормандського формату" в доступній для огляду перспективі при поточній позиції України.

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