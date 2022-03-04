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Освенцім - місто в Польщі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Освенцім".
Поблизу польського міста Освенців з 1940 до 1945 років розташовувався один з найбільших нацистських концтаборів "Аушвіц-Біркенау". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Молоді християни, мусульмани, євреї та атеїсти - усі вони живуть у сучасній Німеччині та вирушають разом до музею концентраційного табору "Аушвіц". Враження німців після відвідин меморіалу, який засвідчує жахи Голокосту.
Вони - молоді християни, мусульмани, євреї та атеїсти. Усі вони живуть у Німеччині та вирушають разом до музею концентраційного табору "Аушвіц". Враження німців після відвідин меморіалу, який засвідчує жахи Голокосту.
Понад 2600 українців отримали звання "Праведник народів світу" за порятунок євреїв у часи Голокосту. Нині серед живих залишилося лише 20 таких українців. Один з них - Василь Назаренко. Як переховували євреїв у селі на Вінничині, він розповів DW.
Райнер Гесс, онук коменданта Освенціма Рудольфа Гесса, засуджений за шахрайство. З'ясувалося, що він намагався використовувати минуле своєї сім'ї й пам'ять про жертв Голокосту задля незаконного особистого збагачення.
Ніна та Віра Лебедєви, яким дітьми вдалося уникнути смерті в концтаборі "Аушвіц" поблизу Освенціма, через 75 років після його визволення повертаються на місце, де загинули понад мільйон людей. Їхні враження, спогади та емоції - в ексклюзивному репортажі DW з "Аушвіца".