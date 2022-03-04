Освенцім - місто в Польщі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Освенцім".

Поблизу польського міста Освенців з 1940 до 1945 років розташовувався один з найбільших нацистських концтаборів "Аушвіц-Біркенау". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.