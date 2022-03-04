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Освенцім

Освенцім - місто в Польщі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Освенцім".

Поблизу польського міста Освенців з 1940 до 1945 років розташовувався один з найбільших нацистських концтаборів "Аушвіц-Біркенау". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Цинічна й підступна брехня: вижилі в Голокості про путінське пояснення війни в Україні

"Цинічна й підступна брехня": вижилі в Голокості про путінське пояснення війни в Україні 04.03.2022

Вижилі у Голокості вважають, що "денацифікація" від Путіна ображає не лише євреїв, а й радянських військовополонених і солдатів Червоної армії.

День в Аушвіці: що каже німецька молодь після відвідин табору смерті (відео)

День в "Аушвіці": що каже німецька молодь після відвідин табору смерті (відео) 27.01.2022

Молоді християни, мусульмани, євреї та атеїсти - усі вони живуть у сучасній Німеччині та вирушають разом до музею концентраційного табору "Аушвіц". Враження німців після відвідин меморіалу, який засвідчує жахи Голокосту.
У Польщі створили фонд на честь річниці звільнення Аушвіца

У Польщі створили фонд на честь річниці звільнення "Аушвіца" 27.01.2022

На честь 77-ї річниці звільнення табору смерті "Аушвіц" у Польщі заснували фонд, який фінансуватиме боротьбу з байдужістю до ненависті та дискримінації.

День в "Аушвіці": що каже німецька молодь після відвідин табору смерті (27.01.2022) 27.01.2022

Вони - молоді християни, мусульмани, євреї та атеїсти. Усі вони живуть у Німеччині та вирушають разом до музею концентраційного табору "Аушвіц". Враження німців після відвідин меморіалу, який засвідчує жахи Голокосту.

Як українці рятували євреїв: спогади Праведника народів світу (27.01.2021) 27.01.2021

Понад 2600 українців отримали звання "Праведник народів світу" за порятунок євреїв у часи Голокосту. Нині серед живих залишилося лише 20 таких українців. Один з них - Василь Назаренко. Як переховували євреїв у селі на Вінничині, він розповів DW.

Свита СС: наглядачки з нацистського концтабору Равенсбрюк

Свита СС: наглядачки з нацистського концтабору "Равенсбрюк" 12.08.2020

Понад три тисячі жінок працювали наглядачками у нацистському концтаборі "Равенсбрюк". Виставка "Свита СС" - більше, ніж шокуючий погляд на їхню діяльність.
Наживаючись на пам'яті про Голокост: злочинні авантюри онука коменданта Освенціма

Наживаючись на пам'яті про Голокост: злочинні авантюри онука коменданта Освенціма 07.08.2020

Райнер Гесс, онук коменданта Освенціма Рудольфа Гесса, засуджений за шахрайство. З'ясувалося, що він намагався використовувати минуле своєї сім'ї й пам'ять про жертв Голокосту задля незаконного особистого збагачення.

В Освенцімі вшанували пам'ять жертв Голокосту (27.01.2020) 27.01.2020

Перед "Воротами смерті" в колишньому нацистському концтаборі "Аушвіц" вшанували пам'ять жертв Голокосту. У центрі уваги перебували понад 200 колишніх в'язнів, а не політики.
Зеленський: Україна і Польща знизили градус емоцій навколо питань минулого

Зеленський: Україна і Польща знизили градус емоцій навколо питань минулого 27.01.2020

Польща підтримує повернення до повної територіальної цілісності України, заявив Анджей Дуда під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Освенцімі.

75-річчя звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау: світ вшановує пам'ять жертв

75-річчя звільнення концтабору "Аушвіц-Біркенау": світ вшановує пам'ять жертв 27.01.2020

У Польщі відбулися заходи з нагоди 75-річчя звільнення концтаборцу "Аушвіц-Біркенау" поблизу Освенціма. Участь у заходах взяли представники багатьох країн.

Коментар: Чи мають євреї майбутнє в Європі?

Коментар: Чи мають євреї майбутнє в Європі? 27.01.2020

За 75 років після звільнення концтабору в Освенцімі євреї в Європі опинилися перед новими загрозами, вважає голова Ради рабинів Європи Пінхас Гольдшмідт.

Повернення в "Аушвіц": сестри, які пережили концтабір, відвідують меморіал (27.01.2020) 27.01.2020

Ніна та Віра Лебедєви, яким дітьми вдалося уникнути смерті в концтаборі "Аушвіц" поблизу Освенціма, через 75 років після його визволення повертаються на місце, де загинули понад мільйон людей. Їхні враження, спогади та емоції - в ексклюзивному репортажі DW з "Аушвіца".
Табір смерті Аушвіц

Табір смерті "Аушвіц" 27.01.2020

27 січня в Німеччині та у світі згадують жертв Голокосту. Саме в цей день у 1945 році радянські війська звільнили найбільший нацистський табір смерті "Аушвіц-Біркенау" поблизу польського міста Освенціма.
Страх супроводжував нас все життя: історія сестер, які пережили табір смерті Аушвіц

"Страх супроводжував нас все життя": історія сестер, які пережили табір смерті "Аушвіц" 27.01.2020

У таборі смерті "Аушвіц" Віра і Ніна Лебедєви потрапили до "донорського блоку" і завдяки цьому вижили. Їхня мати і молодша сестра залишилися в концтаборі назавжди.
Свідчення уцілілих українських в’язнів Аушвіца (відео)

Свідчення уцілілих українських в’язнів "Аушвіца" (відео) 27.01.2020

Серед в'язнів звільненого 75 років тому нацистського концтабору "Аушвіц-Біркенау" були й українці - нині вже 93-річний Онуфрій Дудок та 84-річна Анна Стрижкова. Свої історії вони розповіли DW.
Зеленський: Усі українці розуміють, що таке Голокост

Зеленський: Усі українці розуміють, що таке Голокост 26.01.2020

За словами президента України Володимира Зеленського, кожен четвертий знищений у Другій світовій війні єврей був українським євреєм. А тому "всі українці розуміють, що таке Голокост", сказав він у коментарі DW.
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