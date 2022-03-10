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Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК)

Організація країн-експортерів нафти - міжнародна міжурядова організація.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "ОПЕК". Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) було створено 1960 року нафтовидобувними країнами. Мета - контроль над світовими цінами на нафту. Штаб-квартира ОПЕК розташована у Відні. До складу ОПЕК належать Алжир, Ангола, Еквадор, Габон, Іран, Ірак, Кувейт, Лівія, Нігерія, Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ, Венесуела. Індонезія 2016 року вийшла з ОПЕК.

G7 закликала експортерів нафти і газу збільшити поставки на тлі війни в Україні

G7 закликала експортерів нафти і газу збільшити поставки на тлі війни в Україні 10.03.2022

Міністри енергетики G7 у спільній заяві звернулись до великих країн-виробників енергоносіїїв з проханням збільшити поставки у Європу для зменшення цін,які стрімко зростають через вторгнення РФ в Україну.
Війна йде, газ тече, ціни зростають. Ринок чекає на ембарго на поставки з Росії?

Війна йде, газ тече, ціни зростають. Ринок чекає на ембарго на поставки з Росії? 03.03.2022

"Газпром" збільшив транзит через Україну, а ціни на газ б'ють рекорди. Сильно дорожчає і нафта. Ажіотажний попит може бути провісником відмови Європи від енергоносіїв із РФ.
Генеральним секретарем ОПЕК стане представник Кувейту Хайтам Аль-Гайс

Генеральним секретарем ОПЕК стане представник Кувейту Хайтам Аль-Гайс 03.01.2022

Хайтам Аль-Гайс представляв Кувейт в організації країн-експортерів нафти з 2017 по 2021 рік. На посаду генсека організації він вступить з серпня 2022 року.

Країни ОПЕК+ домовилися про збільшення видобутку нафти

Країни ОПЕК+ домовилися про збільшення видобутку нафти 18.07.2021

Країни ОПЕК+ домовилися збільшити із серпня видобуток нафти на 400 тисяч барелів на добу. Таке рішення має врахувати зростання попиту на тлі відновлення світової економіки.
Країни ОПЕК+ домовились обмежити видобуток нафти до кінця липня

Країни ОПЕК+ домовились обмежити видобуток нафти до кінця липня 06.06.2020

Держави ОПЕК+, до яких, зокрема, належать Саудівська Аравія та Росія, домовилися подовжити дію ухваленої раніше угоди про скорочення видобутку нафти ще на один місяць, до кінця липня.

У Норвегії мають намір значно скоротити видобуток нафти

У Норвегії мають намір значно скоротити видобуток нафти 30.04.2020

До грудня 2020 року загальний обсяг нафтовиробництва Норвегії буде на 300 тисяч барелів на добу менше, ніж планувалося спочатку, заявили в міністерстві нафти і енергетики.
Чому божеволіють ціни на нафту - причини й наслідки

Чому божеволіють ціни на нафту - причини й наслідки 22.04.2020

Нині настали дивні часи: покупці на додаток до безплатної сирої нафти отримують ще й бонус. У чому причина? Найважливіші питання та відповіді в матеріалі DW.
Вільне падіння: історичний обвал цін на нафту триває

Вільне падіння: історичний обвал цін на нафту триває 21.04.2020

Світовий ринок нафти лихоманить. Нафта європейської еталонної марки Brent на торгах 21 квітня істотно подешевшала.

Менше 5 доларів за барель: ціна на нафту WTI опускалася до найнижчого в історії рівня

Менше 5 доларів за барель: ціна на нафту WTI опускалася до найнижчого в історії рівня 20.04.2020

Вартість травневого ф'ючерса на нафту марки WTI упродовж дня знижувалася на понад 75 відсотків до менше 5 доларів США за барель. Ціна на нафту марки Brent просіла значно менше.
Країни ОПЕК+ домовились про історичне скорочення видобутку нафти

Країни ОПЕК+ домовились про історичне скорочення видобутку нафти 13.04.2020

Держави ОПЕК+, до яких належать Саудівська Аравія та Росія, вирішили скоротити видобуток нафти на 9,7 мільйона барелів на добу - найбільший показник в історії. Мета - підвищення ціни на нафту.
Країни ОПЕК+ хочуть знизити обсяги видобутку нафти

Країни ОПЕК+ хочуть знизити обсяги видобутку нафти 10.04.2020

Домовленість країн групи ОПЕК + передбачає скорочення нафтовидобутку на 10 мільйонів барелів на день у травні і червні. Однак угода набере чинності за умови згоди Мексики.
ОПЕК і Росія узгодили припинення нафтової цінової війни - ЗМІ

ОПЕК і Росія узгодили припинення нафтової "цінової війни" - ЗМІ 09.04.2020

Сторони погодили рекордне скорочення обсягів видобутку нафти на 20 мільйонів барелів на добу. Утім, для відновлення балансу на ринку цього недостатньо.
Путін запропонував ОПЕК+ скоротити нафтовидобуток

Путін запропонував ОПЕК+ скоротити нафтовидобуток 04.04.2020

Президент Росії вважає за необхідне зменшити видобуток нафти країнами ОПЕК+ на чверть. Він звинуватив в обвалі цін на пальне Саудівську Аравію. У королівстві здивувались.
Коментар: Вічний президент Володимир Путін

Коментар: Вічний президент Володимир Путін 12.03.2020

Дозволивши самому собі бути президентом до 2036 року, Путін показує, що він у найближчому майбутньому залишатиметься єдиним важливим політиком у Росії. Ризиковано, вважає Костянтин Еггерт.

Саудівська Аравія збільшить потужності з видобутку нафти

Саудівська Аравія збільшить потужності з видобутку нафти 11.03.2020

У енергетичній компанії Saudi Aramco заявили про намір збільшити нафтовидобувні потужності на один мільйон барелів на добу відповідно до директив міністерства енергетики Саудівської Аравії.
Коментар: Обвал рубля імені В.В.Путіна

Коментар: Обвал рубля імені В.В.Путіна 10.03.2020

Президент РФ припустився чергової історичної помилки, спровокувавши цінову війну на ринку нафти, вважає Андрій Гурков.
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