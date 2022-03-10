Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК)

Організація країн-експортерів нафти - міжнародна міжурядова організація.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "ОПЕК". Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) було створено 1960 року нафтовидобувними країнами. Мета - контроль над світовими цінами на нафту. Штаб-квартира ОПЕК розташована у Відні. До складу ОПЕК належать Алжир, Ангола, Еквадор, Габон, Іран, Ірак, Кувейт, Лівія, Нігерія, Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ, Венесуела. Індонезія 2016 року вийшла з ОПЕК.