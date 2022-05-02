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Опозиція – у політиці партія або група, котра виступає врозріз з думкою більшості.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "опозиція". Під терміном "опозиція" в політиці розуміють політичні партії або групи, котрі виступають врозріз з позицією правлячих політичних сил. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Міжнародна спільнота засудила режим Олександра Лукашенка за сприяння у вторгненні Росії в Україну, адже запуски російських ракет здійснювали і з території Білорусі. Тим часом білоруська опозиція оголосила антивоєнну мобілізацію білорусів, які здебільшого проти участі Білорусі у війні РФ проти України.