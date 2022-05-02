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Опозиція

Опозиція – у політиці партія або група, котра виступає врозріз з думкою більшості.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "опозиція". Під терміном "опозиція" в політиці розуміють політичні партії або групи, котрі виступають врозріз з позицією правлячих політичних сил. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Єревані затримано близько 200 опозиційних демонстрантів

У Єревані затримано близько 200 опозиційних демонстрантів 02.05.2022

Вірменська опозиція проводить цілодобові акції протесту з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Люди виступають проти поступок у конфлікті навколо Нагірного Карабаху.
Вірменія: масові протести у Єревані, опозиція вимагає відставки прем'єра

Вірменія: масові протести у Єревані, опозиція вимагає відставки прем'єра 01.05.2022

Тисячі вірмен вийшли на мітинг опозиції у Єревані, щоб висловитися проти поступок на користь Азербайджану у конфлікті навколо Нагірного Карабаху. Демонстранти вимагають відставки прем'єра Пашиняна.
На виборах у Словенії перемагає опозиція - екзитполи

На виборах у Словенії перемагає опозиція - екзитполи 24.04.2022

За даними екзитполів, опозиційний Рух свободи здобуває перемогу на парламентських виборах у Словенії. Правляча партія прем'єра Янеза Янші на другому місці.
Опозиція критикує канцлера ФРН за недостатню допомогу Україні

Опозиція критикує канцлера ФРН за недостатню допомогу Україні 15.04.2022

На думку голови фракції ХДС/ХСС, cвоєю поведінкою канцлер ФРН ставить під загрозу згуртованість усієї спільноти держав щодо Росії.

В Угорщині обирають парламент на тлі війни в Україні

В Угорщині обирають парламент на тлі війни в Україні 03.04.2022

Прем'єр-міністр Віктор Орбан стверджує, що опозиція у випадку перемоги втягне Угорщину у війну, а опозиція звинувачує Орбана в "державній зраді" через тісні зв'язки з Путіним.
Коментар: Зеленський забув, що білоруси не обирали Лукашенка

Коментар: Зеленський забув, що білоруси не обирали Лукашенка 30.03.2022

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам. У розмові, що тривала півтори години, згадали і Білорусь - але так, що у частини білорусів це викликало обурення, вважає Саша Романова.
ЄС і США засудили новий вирок Олексію Навальному

ЄС і США засудили новий вирок Олексію Навальному 22.03.2022

Уряд РФ продовжує грубо ігнорувати всі міжнародні зобов'язання з дотримання прав людини, наголосив Жозеп Боррель. А у Держдепі вважають, що вироком Кремль намагається відволікти від війни в Україні.

Олексія Навального засудили в РФ до дев'яти років колонії

Олексія Навального засудили в РФ до дев'яти років колонії 22.03.2022

Лефортівський суд Москви визнав Олексія Навального винним у шахрайстві. Російського опозиціонера засудили до дев'яти років колонії.

Роль Білорусі у війні РФ проти України: Лукашенко - за, білоруси - проти? (05.03.2022) 05.03.2022

Міжнародна спільнота засудила режим Олександра Лукашенка за сприяння у вторгненні Росії в Україну, адже запуски російських ракет здійснювали і з території Білорусі. Тим часом білоруська опозиція оголосила антивоєнну мобілізацію білорусів, які здебільшого проти участі Білорусі у війні РФ проти України.
Білоруська влада заявляє про успіх референдуму щодо поправок до конституції

Білоруська влада заявляє про успіх "референдуму" щодо поправок до конституції 28.02.2022

Як заявляє ЦВК Білорусі, на "референдумі" громадяни підтримали зміни до конституції. За даними режиму, "за" проголосували понад 65 відсотків виборців. Голосування не визнають опозиція і міжнародна спільнота.
Опозиція вимагає від німецького уряду чіткої позиції щодо України

Опозиція вимагає від німецького уряду чіткої позиції щодо України 03.02.2022

Лідери опозиційного блоку ХДС/ХСС вимагають від канцлера Німеччини Олафа Шольца сформулювати чітку позицію уряду щодо України перед його візитом до Москви. При цьому Росію німецькі консерватори ворогом не вважають.
Що говорять про стратегію опозиції на референдумі у Білорусі

Що говорять про стратегію опозиції на референдумі у Білорусі 02.02.2022

Білоруська опозиція закликає громадян прийти на референдум та зробити бюлетень недійсним. Але цей план підтримують не всі. Що про це думають влада, експерти і самі білоруси - у статті DW.
З чого стріляли у протестувальників і звідки зброя у Лукашенка? Нові дані

З чого стріляли у протестувальників і звідки зброя у Лукашенка? Нові дані 19.01.2022

Яку зброю та спецзасоби використовувала влада в Мінську для розгону акцій протесту, і де все це купувалося? Відповіді на ці запитання містяться у доповіді FIDH.

Порошенко: Підстав для мого затримання немає

Порошенко: Підстав для мого затримання немає 16.01.2022

Петро Порошенко підтвердив своє повернення в Україну. Він має намір 17 січня з'явитися у Печерському суді для обрання йому запобіжного заходу у справі про держзраду.

СБУ завітала до казахських опозиціонерів у Києві

СБУ завітала до казахських опозиціонерів у Києві 10.01.2022

Двоє активістів руху "Демократичний вибір Казахстану" обвинувачують СБУ в нападі й погрозах депортацією за координацію протестів на батьківщині. Спецслужба говорить про "ознаки можливого незаконного перебування".
Шпигунський скандал у Польщі: хто стежить за опозицією?

Шпигунський скандал у Польщі: хто стежить за опозицією? 05.01.2022

Польська опозиція та інші критики державного керівництва Польщі, ймовірно, стали жертвами хакерських атак. Уряд у з'ясуванні подробиць, схоже, не зацікавлений.
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