Оплата праці водіїв-далекобійників: які правила хочуть запровадити в ЄС

У Євросоюзі хочуть змінити правила роботи для дальнобійників і компаній з автоперевезень вантажів. Основна ідея цих змін - захистити конкуренцію в межах усього ЄС і покращити умови роботи водіїв.

Коли ухвалять зміни, поки невідомо. Поки всі три учасники законодавчого процесу ЄС - Європарламент, Рада ЄС і Єврокомісія - лише сформували свої позиції. І тепер їм треба домовлятися, аби знайти спільне бачення нових умов для далекобійників і транспортних компаній, які будуть діяти на території всього Євросоюзу.

Умови відпочинку водіїв

Теперішні правила передбачають, що кожен далекобійник повинен мати щонайменше 45 годин відпочинку після максимум шести днів роботи. У той же час передбачена можливість скороченого тижневого відпочинку. Це мінімум 24 години після шести днів роботи. Але тоді під час наступного тижневого відпочинку водій повинен отримати компенсацію. А саме, до 45 годин додають той час, який у нього забрали попереднього тижня.

Зазначені години на тижневий відпочинок змінювати ніхто не планує. Натомість хочуть зробити систему компенсування гнучкішою. Єврокомісія запропонувала дозволити раз на місяць два скорочених тижневих відпочинки поспіль. Під час наступного, вже нескороченого, відпочинку водієві мають компенсувати увесь час. Рада ЄС внесла вимогу, що раз на чотири тижні водію мають надати можливість провести тижневий відпочинок вдома. А Європарламент додав, що це може бути не лише вдома, але там, де забажає сам далекобійник.

Не менш важливим є інше імовірне нововведення: всі три інституції наполягають, що регулярний тижневий відпочинок не може відбуватися у кабіні вантажівки. І якщо далекобійник проводить його не вдома, то транспортна компанія має сплатити за ночівлю. У Європарламенті вважають, що таке місце для відпочинку має бути якісним і враховувати стать водія. А ось Рада ЄС хоче дещо послабити цю вимогу: водій, за згоди, може провести відпочинок і в кабіні, але стосуватися це має лише скороченого відпочинку.

За підрахунками Єврокомісії, у ЄС не вистачає 400 тисяч безпечних майданчиків для паркування вантажівок

Крім того, обов'язковим хочуть зробити і створення достатньої кількості безпечних майданчиків для паркування. Зараз в усьому ЄС не вистачає 400 тисяч таких майданчиків. Щоправда, Рада ЄС і Європарламент по-різному дивляться на те, чи слід зобов'язувати держави ЄС фінансувати їхнє будівництво. Зі свого боку, Єврокомісія виділяє на це кошти з бюджету ЄС (45 мільйонів євро у 2014-17 роках).

Оплата праці водіїв у іншій країні

У Євросоюзі існує спеціальна система відрядження працівників за кордон, але лише в межах ЄС. Вона дозволяє, щоб умови їхньої праці відповідали правилам їхньої рідної країни, а не тієї, де вони виконують роботу. Проте є обмеження: робота повинна бути тимчасовою та відповідати мінімальним вимогам країни, де люди де-факто працюють. Нині лише кілька країн застосовують ці правила до далекобійників.

Єврокомісія ж запропонувала такі спільні правила для водіїв за кордоном у всьому ЄС. Зокрема, вона хоче, аби водій отримував вищу винагороду за свою роботу, якщо він працює щонайменше три дні на місяць у країні з вищим рівнем зарплат.

У цьому питанні розбіжностей більше. І Рада ЄС, і Європарламент хочуть, щоб водії отримували більше грошей вже з першого дня на території країни з вищими зарплатами. При цьому вони вважають, що транзит не має підпадати під дію системи відрядження. Виняток хочуть зробити і для випадків, коли під час транзитної поїздки здійснюється дві операції вивантаження/завантаження: або одна на шляху туди і одна на зворотному шляху, або ж обидві на шляху додому. Це повинно сприяти тому, щоб вантажівка не їхала порожньою на зворотному шляху.

Так, у 2003 році в Німеччині перевіряли показники звичайних, не "розумних" тахографів

Контроль за виконанням правил

Ці правила, в разі їхнього ухвалення, працюватимуть лише якщо запровадять нову систему контролю за їхнім виконанням. Ідеться передусім про "розумний" тахограф. Загалом такі пристрої встановлюють на вантажівках для реєстрації швидкості, пройденого шляху, а також того, що саме робив водій. "Розумними" тахографи називають тоді, коли вони оснащені системами супутникової навігації. Завдяки цьому буде легко контролювати, яка вантажівка коли перетинала кордон і де завантажувалася або розвантажувалася.

І Рада ЄС, і Європарламент хочуть зробити оснащення усіх вантажівок "розумними" тахографами обов'язковим. Але вони розходяться, до якої дати це має відбутися. Імовірний час - кінець 2023 або кінець 2024 року.

Чи вплинуть нововведення на українських водіїв?

Умови роботи водіїв з України на території ЄС регулюються Європейською угодою щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автоперевезення (ЄУТР). Правила відпочинку в ній, зокрема, дуже схожі на ті, які діють в Євросоюзі. Заплановані у ЄС нововведення напряму не змінять ЄУТР.

Водночас нові норми для відряджання водіїв торкнуться і українських далекобійників, оскільки в ЄС діє принцип, що водії з Євросоюзу не можуть отримувати гірших умов, аніж водії з третіх країн, зокрема і України. Крім того, у проектах змін говориться про обов'язковість "розумних" тахографів для всіх у міжнародному транспорті.

Слід зауважити, що досі ухвалення цих змін просувалося з великими труднощами: свою пропозицію Єврокомісія внесла ще у травні 2017 року. Поки невідомо, коли саме почнуться переговори між Європарламентом, Єврокомісією та Радою ЄС. Деякі євродепутати хотіли би це зробити вже в червні. Утім, осінь видається більш імовірним строком - саме тоді почне працювати Європарламент нового скликання. Єврокомісія в цілому підтримує той напрям, у якому Рада ЄС і євродепутати змінювали її пропозиції, розповіло DW джерело у цій інституції.