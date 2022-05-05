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Опитування

Соціологічні опитування в Україні, Німеччині та інших країнах.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Опитування". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

67 відсотків європейців підтримують постачання зброї Україні - опитування

67 відсотків європейців підтримують постачання зброї Україні - опитування 05.05.2022

Дві третини європейців підтримують закупівлю ЄС та постачання військової техніки в Україну. Крім того, 75 відсотків вважають, що війна в Україні показує, що "потрібна більша військова співпраця в рамках ЄС".
В Україні інтенсивні ракетні удари: є руйнування залізниці

В Україні інтенсивні ракетні удари: є руйнування залізниці 04.05.2022

70-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідала про події середи, 4 травня.
Переважна більшість фінів бачать у Росії військову загрозу

Переважна більшість фінів бачать у Росії військову загрозу 12.04.2022

Більшість фінів вважають, що Кремль несе загрозу. Очікується, що вже в травні-червні Фінляндія може подати заявку на вступ до НАТО.
Кількість російськомовних українців суттєво зменшилася - опитування

Кількість російськомовних українців суттєво зменшилася - опитування 25.03.2022

У 2012 році близько 40 відсотків українців спілкувалися виключно російською мовою, а на початку війни Росії проти України - лише 18 відсотків.

Майже половина українців розділилася з сім'єю через війну - опитування

Майже половина українців розділилася з сім'єю через війну - опитування 23.03.2022

За даними опитування соціологічної компанії "Рейтинг", 44 відсоткам українців довелося тимчасово розділитися зі своєю сім’єю через війну, яку веде Росія.
Понад половина українців переконані, що РФ прагне їх знищити - опитування

Понад половина українців переконані, що РФ прагне їх знищити - опитування 15.03.2022

За даними опитування компанії "Рейтинг", 56 відсотків українців в усіх регіонах країни вважають, що головна мета вторгнення Росії - це повне знищення українського народу.
Опитування: Більшість німців - за виключення Шредера з СДПН

Опитування: Більшість німців - за виключення Шредера з СДПН 06.03.2022

Майже три чверті респондентів вважають, що Шредера потрібно виключити із партії СДПН за близькість до Путіна. Приблизно стільки ж впевнені, що його слід позбавити пенсії, якщо він не відмовиться від посад у РФ.
Більшість німців - за членство України в ЄС і сильніший Бундесвер

Більшість німців - за членство України в ЄС і сильніший Бундесвер 04.03.2022

Вторгнення Росії в Україну призвело до серйозних змін у зовнішній політиці та політиці безпеки ФРН. Більшість німців зміни підтримують і виступають за сильнішу армію.

Більшість німців підтримує курс уряду Німеччини на підтримку України

Більшість німців підтримує курс уряду Німеччини на підтримку України 03.03.2022

Згідно з опитуванням, кожен третій німець хоче підтримати українців пожертвами. Більшість підтримують план уряду зі збільшення витрат на оборону.
Підтримка вступу України до НАТО та ЄС найвища з 2014 року - опитування

Підтримка вступу України до НАТО та ЄС найвища з 2014 року - опитування 17.02.2022

За даними опитування групи "Рейтинг", 62 відсотки українців виступають за інтеграцію України до Північноатлантичного альянсу, що є найбільшим показником з 2014 року. За вступ до ЄС - 68 відсотків респондентів.
Більшість українців виступають за перегляд мінських угод - соціологія

Більшість українців виступають за перегляд мінських угод - соціологія 16.02.2022

За даними групи "Рейтинг", 63 відсотки опитаних підтримують перегляд мінських домовленостей та підписання нових. Водночас лише 11 відсотків опитаних вважають, що Україна має виконати їх.
Опитування: Європейська солідарність випередила б Слугу народу на виборах

Опитування: "Європейська солідарність" випередила б "Слугу народу" на виборах 16.02.2022

Якби парламентські вибори відбулися зараз, партія "Європейська солідарність" дістала б найбільше голосів. Однак у президентському рейтингу лідирує Володимир Зеленський, свідчать результати соціологічного опитування.
КМІС: В Україні зростає готовність до збройного опору в разі вторгнення РФ

КМІС: В Україні зростає готовність до збройного опору в разі вторгнення РФ 15.02.2022

За результатами соціологічного опитування, готовність українців чинити опір збройній інтервенції РФ зросла з грудня на сім відсотків до 57. Взяти до рук зброю готові 37 відсотків опитаних.
Опитування: більшість європейців готові захищати Україну

Опитування: більшість європейців готові захищати Україну 09.02.2022

Дослідження Європейської ради з міжнародної політики (ECFR) також засвідчило, що більшість населення Польщі, Румунії, Швеції, Німеччини, Італії та Франції вірить у загрозу вторгнення РФ в Україну у 2022 році.
COVID-19: підприємства у ФРН потерпають від нестачі персоналу

COVID-19: підприємства у ФРН потерпають від нестачі персоналу 05.02.2022

Через поширення омікрона підприємства усіх галузей економіки називають "суттєвою" нестачу персоналу зараз і очікують погіршення ситуації незабаром, свідчить опитування DIHK.
Київ озвучив Німеччині позиції щодо бажаної зброї - ЗМІ

Київ озвучив Німеччині позиції щодо бажаної зброї - ЗМІ 04.02.2022

Україна просить Німеччину, зокрема, про ЗРК середньої дальності, антидронові системи, мікрохвильові системи знищення, пише SZ. Водночас більшість жителів ФРН підтримують стриманість Берліна щодо надання озброєнь Україні.
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