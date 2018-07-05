Опитування: Більшість німців незадоволені роботою уряду

Суперечка щодо біженців в уряді Німеччини негативно вплинула на його рейтинг. Згідно з даними соціологічного опитування Deutschland Trend німецької суспільно-правової медіакомпанії ARD, оприлюдненому у четвер, 5 липня, німці загалом незадоволені роботою уряду канцлерки Анґели Меркель, інформує агенція dpa.

Лише 21 відсоток опитаних жителів Німеччини схвально ставиться до роботи федерального уряду. Це на 16 відсотків менше, ніж у попередньому місяці. Близько 78 відсотків респондентів зазначили, що вони незадоволені або менш задоволені роботою нинішнього уряду.

Водночас рейтинг канцлерки Німеччини Анґели Меркель практично не змінився (мінус становить лише два відсоткових пункти) . Згідно з Deutschland Trend, її підтримують 48 відсотків опитаних.

А от популярність лідера ХСС Горста Зеегофера (Horst Seehofer), який розпочав суперечку з Меркель у питанні біженців, знизилася. Три чверті опитаних, тобто 73 відсотки, вважають, що Зеегофер своїми діями послабив позиції блоку ХДС/ХСС. Наразі рейтинг міністра внутрішніх справ складає 27 відсотків, що на 16 відсотків менше за результати попередніх опитувань.

Підтримка блоку ХДС/ХСС, згідно з опитуванням, становить близько 30 відсотків. Рейтинг Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) залишився незмінним - 18 відсотків, інформує Reuters.

Більшість жителів Німеччини вважають, що в сьогоднішньому політичному діалозі приділяється занадто багато уваги міграційній політиці. Натомість замало обговорюються теми освітньої політики, доступного житла, соціальної політики тощо.