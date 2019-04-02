 ООН: 12 тисяч дітей було вбито або поранено в конфліктах за 2018 рік | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2019

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Новини

ООН: 12 тисяч дітей було вбито або поранено в конфліктах за 2018 рік

Кількість нападів на дітей під час збройних конфліктів у всьому світі сягнула рекордної позначки. Найбільше постраждалих малолітніх в Афганістані, Сирії, Ємені.

Дитина, яка постраждала внаслідок авіаудару в Ємені (фото з архіву)

Дитина, яка постраждала внаслідок авіаудару в Ємені (фото з архіву)

У 2018 році 12 тисяч дітей було вбито або поранено під час збройних конфліктів у всьому світі. Очолюють список за кількістю постраждалих такі країни як Афганістан, Палестина, Сирія та Ємен, йдеться у щорічній доповіді про становище дітей в умовах збройних конфліктів, котрі агенція AP отримала у своє розпорядження у понеділок, 29 липня.

Загибелі і поранення дітей були у числі 24 тисяч "тяжких порушень" проти малолітніх, зафіксованих ООН, включно з використанням дітей як солдатів, сексуальним насильством, викраденнями, атаками на школи та госпіталі.

Як зазначається у звіті, кількість порушень з боку неурядових озброєних груп залишається незмінною, водночас спостерігається збільшення кількості порушень з боку урядів і урядових сил.

13 мирних мешканців загинули в Ємені

Тим часом конфлікт у Ємені породжує нові жертви. Внаслідок артилерійського обстрілу з боку Саудівської Аравії по північному Ємену у понеділок, 30 липня, загинули 13 мирних мешканців, включно з двома дітьми, інформує AFP з посиланням на місцевих медиків. Також повідомляється про 26 поранених, серед них 12 дітей. Ціллю удару були регіони Ємену, де наразі зосереджуються сили єменських хуситів, яких підтримує Іран.

Нагадаємо, що на тлі загострення ситуації в Перській затоці за останні місяці єменські хусити завдали кілька ударів по містах в Саудівській Аравії. Збройне протистояння в Ємені загострилося з весни 2015 року, коли в конфлікт втрутилася коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравією. Відтоді війська коаліції регулярно завдають ударів з повітря по позиціях повстанців-хуситів. У громадянській війні в країні, за даними ООН, загинули десятки тисяч осіб. Мільйони залишили свої домівки.

 

DW.COM

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