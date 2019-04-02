 ООН: 113 мільйонів людей у світі потерпали від гострого голоду 2018 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2019

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Новини

ООН: 113 мільйонів людей у світі потерпали від гострого голоду 2018 року

За даними ООН, кількість людей у світі, що страждають від гострого голоду, дещо зменшилася. У 2017 році таких людей нараховувалося 124 мільйони, у 2018 - 113 мільйонів.

Представник гуманітарної організації роздає їжу в Ємені (фото з архіву)

Представник гуманітарної організації роздає їжу в Ємені (фото з архіву)

Кількість людей у світі, які потерпали від гострого голоду у 2018 році, сягнула понад 113 мільйонів осіб у 53 країнах світу. Такі дані наводить Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) у щорічному звіті, оприлюдненому у вівторок, 2 квітня, пише AFP.

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Водні ресурси на Землі розподілені вкрай нерівномірно, йдеться у доповіді ЮНЕСКО. Понад два мільярди людей живуть, не маючи постійного доступу до чистої питної води. (19.03.2019)

Сім мільйонів дітей у Ємені перебувають на межі голоду. Дитячий фонд ООН (UNICEF) б'є на сполох: постійна нестача їжі та брак щеплень загрожують життю 400 тисяч малюків. (11.12.2018)

Найбільше потерпають від голоду внаслідок збройних конфліктів та кліматичних негараздів країни Африки, зазначено у звіті, тут від гострої нестачі харчів потерпають щонайменше 72 мільйони осіб. Ємен, Демократична республіка Конго, Афганістан і Сирія у звіті опинилися серед країн, мешканці яких складають дві третини від усієї кількості людей, що страждають від голоду.

Серед ключових факторів, які сприяють поширенню голоду, окрім конфліктів та економічного спаду в окремих країнах, експерти FAO називають і зміни клімату, що призводять до посух та повеней у різних регіонах світу. Найбільше страждають країни, де до 80 відсотків населення залежать від сільського господарства, вказали в організації.

Як зазначають автори звіту, загальна ситуація дещо покращилась, у 2018 році порівняно з 2017 роком, коли, за оцінками ООН, 124 мільйони осіб у світі страждали від гострого голоду. 

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