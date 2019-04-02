ООН: 113 мільйонів людей у світі потерпали від гострого голоду 2018 року

Кількість людей у світі, які потерпали від гострого голоду у 2018 році, сягнула понад 113 мільйонів осіб у 53 країнах світу. Такі дані наводить Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) у щорічному звіті, оприлюдненому у вівторок, 2 квітня, пише AFP.

Найбільше потерпають від голоду внаслідок збройних конфліктів та кліматичних негараздів країни Африки, зазначено у звіті, тут від гострої нестачі харчів потерпають щонайменше 72 мільйони осіб. Ємен, Демократична республіка Конго, Афганістан і Сирія у звіті опинилися серед країн, мешканці яких складають дві третини від усієї кількості людей, що страждають від голоду.

Серед ключових факторів, які сприяють поширенню голоду, окрім конфліктів та економічного спаду в окремих країнах, експерти FAO називають і зміни клімату, що призводять до посух та повеней у різних регіонах світу. Найбільше страждають країни, де до 80 відсотків населення залежать від сільського господарства, вказали в організації.

Як зазначають автори звіту, загальна ситуація дещо покращилась, у 2018 році порівняно з 2017 роком, коли, за оцінками ООН, 124 мільйони осіб у світі страждали від гострого голоду.