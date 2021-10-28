ООН: Інструктори ПВК Вагнера з Росії залякують мешканців ЦАР

Російські інструктори приватної військової компанії (ПВК) Вагнера причетні до насильницького переслідування та залякування мирних жителів Центрально-Африканської Республіки, а також журналістів, співробітників гуманітарних організацій та представників меншин у цій державі. З такою заявою виступило Управління Верховного комісара ООН з прав людини в середу, 27 жовтня, висловивши стурбованість ситуацією.

Інструктори ПВК із РФ тісно співпрацюють із місцевою поліцією та військовослужбовцями ЦАР і, серед іншого, беруть участь у затриманнях, вказали в ООН. Їхні жертви часто позбавлені правосуддя та не наважуються подавати офіційні скарги, що сприяє атмосфері безкарності, зазначили в організації.

Багато груп бійців, у тому числі ПВК Вагнера, причетні до системних і грубих порушень прав людини в ЦАР, включно із свавільними затриманнями, тортурами та стратами без суду, повідомляли експерти ООН навесні.

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ООН закликала владу ЦАР розірвати відносини з усіма ПВК

До організації неодноразово надходили повідомлення про причетність "вагнерівців" до сексуального насильства як над жінками, так і чоловіками у багатьох регіонах країни. Точна кількість постраждалих невідома, оскільки багато з них бояться звертатися до суду, побоюючись помсти, наголошується в заяві. ООН закликала уряд ЦАР "припинити будь-які відносини з приватним військовим персоналом, особливо з групою Вагнера", та виконувати міжнародні зобов'язання щодо притягнення порушників прав людини до відповідальності.

На початку жовтня влада ЦАР визнала, що під час наступу на повстанців права людини порушували як урядові війська, так і російські "військові радники".

ПВК Вагнера є найвідомішою приватною військовою компанією з РФ. Російська влада заперечує свою причетність до цього збройного формування. За даними ЗМІ, бійці ПВК присутні у низці країн Африки та Близького Сходу.

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