ООН хоче зібрати 158 мільйонів для допомоги Донбасу

Представництво ООН в Україні у середу, 29 січня, презентувало план гуманітарного реагування для України. В ньому йдеться про потребу 158 мільйонів доларів фінансування гуманітарної роботи у 2020 році. Про це повідомила координаторка системи ООН, координаторка з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Вона наголосила, що конфлікт на Сході України залишається дуже активним. Попри те, що в 2019 році було зафіксовано найменшу кількість жертв серед цивільного населення, 167 мирних громадян загинули або фізично постраждали внаслідок конфлікту на Донбасі. "План, який ми запустили сьогодні, має на меті допомогти людям, які найбільше постраждали, вижити з гідністю, відповісти на їхні базові потреби...Ми розуміємо, що у нас не вистачить ресурсів, щоб допомогти кожному. Тому план високо пріоритетний на найбільш вразливих у найбільш постраждалих районах", - наголосила Лубрані.

Робота зі збирання коштів відбувається під егідою ООН, організацій, пов'язаних з ООН, та інших організацій гуманітарного спрямування. Фінансову підтримку спрямовуватимуть на різні сфери - від допомоги в ремонті шкіл, інфраструктури і до надання соціальної та психологічної допомоги постраждалим.

"План розрахований на два мільйони осіб, які живуть з обох боків лінії розмежування. Переважна більшість цих двох мільйонів людей перебуває в найбільш постраждалих областях - Донецькій та Луганській", - повідомила голова офісу з координації гуманітарних питань Аліче Секу. План передбачає чотири цілі. На надання оперативної гуманітарної допомоги для порятунку життів заплановано витратити 84 відсотки всієї суми. Серед інших пріоритетів - допомога у захисті прав людей, підтримка уряду України в його зусиллях щодо посилення гуманітарної допомоги на підконтрольних йому територіях Донбасу і розширення доступу до нужденних людей.