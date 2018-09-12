 ООН: У Криму українською навчаються лише 318 дітей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.09.2018

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Новини

ООН: У Криму українською навчаються лише 318 дітей

Моніторингова місія ООН з прав людини зафіксувала скорочення кількості дітей, які отримують освіту у Криму українською мовою.

школа

Кількість кримських дітей, які отримували освіту українською мовою у 2017-2018 навчальному році, скоротилась на 14 відсотків порівняно з попереднім навчальним роком. У зазначений період викладання українською мовою забезпечувалось лише однією школою на півострові та у 13-ти україномовних класах російськомовних шкіл, де загалом навчались 318 дітей. Про це йдеться в тематичній доповіді "Про ситуацію з правами людини в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)", яку підготувало Управління Верховного комісара ООН з прав людини. Доповідь оприлюднили у четвер, 13 вересня.

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За даними ООН, ця стійка тенденція до зменшення викладання українською мовою пояснюється асиміляцією у переважно російськомовному середовищі та різними стримувальними чинниками. Зокрема у доповіді відзначаються випадки тиску на адміністрації шкіл та на батьків учнів. "Колишня учителька з Ялти повідомила, що батьків, які вимагають, щоб їхні діти отримували освіту українською мовою, вносять до списків, які передаються ФСБ", - йдеться у тексті доповіді.

Раніше органи влади РФ повідомляли, що у 2017-2018 навчальному році українську мову вивчали 6,4 тисячі учнів, тоді як у 2016-2017 році їх було 12 892. У доповіді ООН зазначається, що такі значні розбіжності між оприлюдненими цифрами викликають сумніви щодо загальної достовірності цих статистичних даних.

Нагадаємо, 19 квітня 2017 року Міжнародний суд ООН виніс постанову про тимчасові заходи, ухваливши, що Російська Федерація повинна "забезпечити доступ до освіти українською мовою у Криму". Органи влади РФ з кінця березня 2014 року не надають моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні доступу до Криму, тому члени місії проводили моніторинг із материкової частини України.

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