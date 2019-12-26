ООН: понад 235 тисяч біженців в Ідлібі через авіаудари РФ і Сирії

За останні два тижні понад 235 тисяч осіб втекли з провінції Ідліб на північному заході Сирії через авіаудари Росії та підконтрольних військ президента країни Башара Асада. Внаслідок настання зими переселенцям терміново потрібна гуманітарна допомога та житло, йдеться у звіті Офісу ООН з координації гуманітарних питань.

Утім, багато організацій з надання допомоги були змушені припинити роботу в частинах провінції Ідліб через удари військ РФ та Асада.

Люди шукають порятунку і вирушають, як на південь країни, так і на північ в бік турецького кордону. Вони ночують у мечетях, школах, кафе і гаражах. Внаслідок одного з нещодавніх авіаударів, який було завдано 24 грудня, загинули щонайменше 12 людей, серед них - четверо дітей та двоє жінок, багато цивільних були травмовані. В інших частинах провінції тривають бої між повстанцями і урядовими військами. У цьому зв’язку також повідомляється про численних поранених серед цивільних.

Нагадаємо, провінція Ідліб перебуває під контролем опозиційних до президента Сирії Башара Асада сил, де переважають ісламісти з угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам". З квітня підконтрольні Асаду війська за підтримки Росії намагаються встановити контроль над Ідлібом. Відтоді близько 400 тисяч очіб у цьому районі були змушені залишити свої домівки через життєву небезпеку. З вересня в провінції в цілому дотримувалися режиму припинення вогню, про який домовилися в серпні президенти Туреччини та Росії.

Утім, за даними спостерігачів, унаслідок бомбардувань та боїв з початку нового загострення ситуації у грудні загинули щонайменше близько сотні цивільних.