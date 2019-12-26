 ООН: понад 235 тисяч біженців в Ідлібі через авіаудари РФ і Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ООН: понад 235 тисяч біженців в Ідлібі через авіаудари РФ і Сирії

Масові авіаудари на північному заході Сирії змусили понад 235 тисяч людей рятуватися втечею. Через зиму багатьом переселенцям терміново потрібна гуманітарна допомога та житло, повідомляється у звіті ООН.

Біженці у провінції Ідліб

Біженці у провінції Ідліб

За останні два тижні понад 235 тисяч осіб втекли з провінції Ідліб на північному заході Сирії через авіаудари Росії та підконтрольних військ президента країни Башара Асада. Внаслідок настання зими переселенцям терміново потрібна гуманітарна допомога та житло, йдеться у звіті Офісу ООН з координації гуманітарних питань.

Утім, багато організацій з надання допомоги були змушені припинити роботу в частинах провінції Ідліб через удари військ РФ та Асада.

Люди шукають порятунку і вирушають, як на південь країни, так і на північ в бік турецького кордону. Вони ночують у мечетях, школах, кафе і гаражах. Внаслідок одного з нещодавніх авіаударів, який було завдано 24 грудня, загинули щонайменше 12 людей, серед них - четверо дітей та двоє жінок, багато цивільних були травмовані. В інших частинах провінції тривають бої між повстанцями і урядовими військами. У цьому зв’язку також повідомляється про численних поранених серед цивільних. 

Нагадаємо, провінція Ідліб перебуває під контролем опозиційних до президента Сирії Башара Асада сил, де переважають ісламісти з угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам". З квітня підконтрольні Асаду війська за підтримки Росії намагаються встановити контроль над Ідлібом. Відтоді близько 400 тисяч очіб у цьому районі були змушені залишити свої домівки через життєву небезпеку. З вересня в провінції в цілому дотримувалися режиму припинення вогню, про який домовилися в серпні президенти Туреччини та Росії.

Утім, за даними спостерігачів, унаслідок бомбардувань та боїв з початку нового загострення ситуації у грудні загинули щонайменше близько сотні цивільних. 

  • Сирійська лавка у Ізмірі

    У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі

    Сирійська лавка

    Квартал Ізміра Басман відомий як оплот контрабандистів людей. Тим не менш, багато сирійських біженців захотіли лишитися тут та відкрили сирійські лавки та ресторани. Директор ізмірської Спілки допомоги сирійським біженцям Мохамед Салех пояснює, що більшість відкриває бізнес на своїх турецьких друзів.

  • На вулицях Ізміра

    У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі

    Безробітні та покинуті

    Оплата рахунків - не єдина проблема біженців. Більшість з них не має роботи та розганяє нудьгу у кафе. У сирійців немає доступу до медичного обслуговування. Саме тому німецька студентка-медик Леа Вільмзен безкоштовно відвідує хворих на дому. "На відміну від таборів, у місті біженці розпорошуються і їх складніше знайти", - каже вона.

  • Леа Вільмзен відвідує матір біженця

    У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі

    Відвідування на дому

    Вільмзен відвідує біженців у Басмані разом із перекладачем. Вона вислуховує розповідь матері про хронічне захворювання дихальних шляхів своєї дитини. На думку студентки, хвороба особливо загострюється через вогкість квартири, де мешкає сім'я біженців. У двокімнатному приміщенні 14 осіб ночують на матрацах.

  • Діти біженців на вулиці Ізміра

    У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі

    Діти вулиці

    На розі вулиці граються діти, поруч продають рятувальні жилети. В основному діти-біженці не ходять до школи. Часто вони змушені братися за нескладну роботу, щоб домогти родині. Одного разу Вільмзен довелось оглядати шестирічного хлопчика, якого побили та пограбували, коли він продавав паперові серветки.

  • Яльчин Янік, організатор центру для біженців

    У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі

    Побудова центру для біженців

    Колишній працівник профспілки Яльчин Янік ремонтує покинуту будівлю, щоб зробити там комплекс для біженців. "Я допомагаю біженцям, як протягом багатьох років допомагав робітникам, - каже він. - Ми створюємо спільний простір, щоб біженці могли відчувати себе у гостинній атмосфері. Прагнемо закрити "дірки", які залишив наш уряд".

  • Перукарня у Ізмірі

    У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі

    Не викликати залежність

    Кріс Даулінг працює разом з Яніком на громадських засадах. Він часто прогулюється вулицями Басмана. Важливо допомагати біженцям, каже він, проте не варто перехоплювати через край. "Ми б не хотіли, щоб люди ставали залежними від допомоги. Хочеться, щоб вони знали свої права, знайшли своє місце у суспільстві, роботу та відбудували б своє життя", - пояснює він.

  • Старий будинок у Ізмірі

    У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі

    Проблеми з житлом

    Корпус милосердя, створена ЄС гуманітарна організація, нещодавно відкрила офіс у Ізмірі. Організація допомагає нужденним біженцям, консультує їх та видає талони на товари та послуги. Корпус також оплачує санацію забруднених квартир, які часто доводиться знімати біженцям.

  • Площа Басман у Ізмірі

    У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі

    Оплот контрабанди

    Попри зусилля волонтерів, більшість прибулих до Ізміру біженців шукає зв'язок із нелегальними перевізниками. Приміром тут, на площі Басман. "Ми знаємо, що люди не втримуються від угод з контрабандистами, - каже Аліфе Їлдіз з ізмірівського відділення Корпусу милосердя. - Це можна вирішити лише політичним шляхом. Ми тут для допомоги нужденним".

  • Удалині - грецький остров Хіос

    У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі

    Безпечна переправа

    До грецького острова Хіос звідси лише кілька кілометрів. Багато місцевих намагаються втримати біженців від спроб перетнути море за допомогою надувного човна. Одна з них - Нур Сахіноглу, працівниця гуманітарної організації Imece Inisiyatifi Cesme. "Коли хочете вирушати, переправляйтеся безпечно, - каже вона. - Попросіть про притулок з Туреччини та візьміть підходящого човна".

    Автор: Дієго Куполо, Стас Соколов


DW.COM

Трамп вимагає від Росії, Сирії та Ірану припинити вбивства цивільних в Ідлібі  

Президенти Ірану, РФ та Туреччини заявили, що співпрацюватимуть щодо Ідлібу

Лідери трьох країн домовились далі тісно співпрацювати для того, щоб стабілізувати ситуацію в сирійському Ідлібі. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками саміту у Тегерані. (07.09.2018)  

Путін та Ердоган заявили про прагнення "нормалізувати" ситуацію в Ідлібі

Президенти Росії та Туреччини запевнили, що під час зустрічі домовилися про додаткові заходи з "нормалізації" в сирійському Ідлібі. Утім, вони так і не назвали конкретні кроки, щодо яких досягнуто згоди. (27.08.2019)  

У провінції Ідліб поновилися криваві бої між військами Асада та ісламістами

Упродовж двох днів бойових дій у сирійській провінції Ідліб загинуло близько 70 людей, кажуть спостерігачі. Нинішні сутички стали найзапеклішими за останні кілька місяців. (01.12.2019)  

У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі

Близько 85 тисяч біженців з Сирії почали нове життя у турецькому місті Ізмір. У цьому їх підтримують численні гуманітарні організації та волонтери. (24.02.2016)  

Також за темою

USA Präsident Donald Trump

Трамп вимагає від Росії, Сирії та Ірану припинити вбивства цивільних в Ідлібі 26.12.2019

Дональд Трамп розкритикував Росію, Сирію та Іран через вбивства мирних жителів у сирійській провінції Ідліб і похвалив Туреччину за зусилля, аби зупинити цю "бійню".

Syrien Konflikt l Zahlreiche Tote nach Kämpfen in Idlib

Унаслідок авіаударів у Ідлібі загинули щонайменше 20 цивільних - спостерігачі 07.12.2019

Серед жертв бомбардувань сирійської та російської авіації в провінції Ідліб - восьмеро дітей, кажуть у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини.

Syrien Luftangriff in Idlib

У провінції Ідліб поновилися криваві бої між військами Асада та ісламістами 01.12.2019

Упродовж двох днів бойових дій у сирійській провінції Ідліб загинуло близько 70 людей, кажуть спостерігачі. Нинішні сутички стали найзапеклішими за останні кілька місяців.

Реклама

Докладно

Ukraine Bergwerk Tunnel Bahn Symbolbild (picture alliance/dpa/I. Maslov)

Невпинна деградація вугільної галузі

Український уряд готує реформу вугільної галузі: низку державних шахт мають намір закрити, а частину приватизувати.  

Судно компанії Allseas, яке будувало Північний потік-2

В уряді РФ планують за рік добудувати "Північний потік-2"

Російський трубоукладач "Академік Черський", який можуть залучити до будівництва газогону, треба дообладнати.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  