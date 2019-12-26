ООН: понад 235 тисяч біженців в Ідлібі через авіаудари РФ і Сирії
Масові авіаудари на північному заході Сирії змусили понад 235 тисяч людей рятуватися втечею. Через зиму багатьом переселенцям терміново потрібна гуманітарна допомога та житло, повідомляється у звіті ООН.
Біженці у провінції Ідліб
За останні два тижні понад 235 тисяч осіб втекли з провінції Ідліб на північному заході Сирії через авіаудари Росії та підконтрольних військ президента країни Башара Асада. Внаслідок настання зими переселенцям терміново потрібна гуманітарна допомога та житло, йдеться у звіті Офісу ООН з координації гуманітарних питань.
Утім, багато організацій з надання допомоги були змушені припинити роботу в частинах провінції Ідліб через удари військ РФ та Асада.
Люди шукають порятунку і вирушають, як на південь країни, так і на північ в бік турецького кордону. Вони ночують у мечетях, школах, кафе і гаражах. Внаслідок одного з нещодавніх авіаударів, який було завдано 24 грудня, загинули щонайменше 12 людей, серед них - четверо дітей та двоє жінок, багато цивільних були травмовані. В інших частинах провінції тривають бої між повстанцями і урядовими військами. У цьому зв’язку також повідомляється про численних поранених серед цивільних.
Нагадаємо, провінція Ідліб перебуває під контролем опозиційних до президента Сирії Башара Асада сил, де переважають ісламісти з угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам". З квітня підконтрольні Асаду війська за підтримки Росії намагаються встановити контроль над Ідлібом. Відтоді близько 400 тисяч очіб у цьому районі були змушені залишити свої домівки через життєву небезпеку. З вересня в провінції в цілому дотримувалися режиму припинення вогню, про який домовилися в серпні президенти Туреччини та Росії.
Утім, за даними спостерігачів, унаслідок бомбардувань та боїв з початку нового загострення ситуації у грудні загинули щонайменше близько сотні цивільних.
У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі
Сирійська лавка
Квартал Ізміра Басман відомий як оплот контрабандистів людей. Тим не менш, багато сирійських біженців захотіли лишитися тут та відкрили сирійські лавки та ресторани. Директор ізмірської Спілки допомоги сирійським біженцям Мохамед Салех пояснює, що більшість відкриває бізнес на своїх турецьких друзів.
У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі
Безробітні та покинуті
Оплата рахунків - не єдина проблема біженців. Більшість з них не має роботи та розганяє нудьгу у кафе. У сирійців немає доступу до медичного обслуговування. Саме тому німецька студентка-медик Леа Вільмзен безкоштовно відвідує хворих на дому. "На відміну від таборів, у місті біженці розпорошуються і їх складніше знайти", - каже вона.
У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі
Відвідування на дому
Вільмзен відвідує біженців у Басмані разом із перекладачем. Вона вислуховує розповідь матері про хронічне захворювання дихальних шляхів своєї дитини. На думку студентки, хвороба особливо загострюється через вогкість квартири, де мешкає сім'я біженців. У двокімнатному приміщенні 14 осіб ночують на матрацах.
У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі
Діти вулиці
На розі вулиці граються діти, поруч продають рятувальні жилети. В основному діти-біженці не ходять до школи. Часто вони змушені братися за нескладну роботу, щоб домогти родині. Одного разу Вільмзен довелось оглядати шестирічного хлопчика, якого побили та пограбували, коли він продавав паперові серветки.
У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі
Побудова центру для біженців
Колишній працівник профспілки Яльчин Янік ремонтує покинуту будівлю, щоб зробити там комплекс для біженців. "Я допомагаю біженцям, як протягом багатьох років допомагав робітникам, - каже він. - Ми створюємо спільний простір, щоб біженці могли відчувати себе у гостинній атмосфері. Прагнемо закрити "дірки", які залишив наш уряд".
У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі
Не викликати залежність
Кріс Даулінг працює разом з Яніком на громадських засадах. Він часто прогулюється вулицями Басмана. Важливо допомагати біженцям, каже він, проте не варто перехоплювати через край. "Ми б не хотіли, щоб люди ставали залежними від допомоги. Хочеться, щоб вони знали свої права, знайшли своє місце у суспільстві, роботу та відбудували б своє життя", - пояснює він.
У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі
Проблеми з житлом
Корпус милосердя, створена ЄС гуманітарна організація, нещодавно відкрила офіс у Ізмірі. Організація допомагає нужденним біженцям, консультує їх та видає талони на товари та послуги. Корпус також оплачує санацію забруднених квартир, які часто доводиться знімати біженцям.
У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі
Оплот контрабанди
Попри зусилля волонтерів, більшість прибулих до Ізміру біженців шукає зв'язок із нелегальними перевізниками. Приміром тут, на площі Басман. "Ми знаємо, що люди не втримуються від угод з контрабандистами, - каже Аліфе Їлдіз з ізмірівського відділення Корпусу милосердя. - Це можна вирішити лише політичним шляхом. Ми тут для допомоги нужденним".
У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі
Безпечна переправа
До грецького острова Хіос звідси лише кілька кілометрів. Багато місцевих намагаються втримати біженців від спроб перетнути море за допомогою надувного човна. Одна з них - Нур Сахіноглу, працівниця гуманітарної організації Imece Inisiyatifi Cesme. "Коли хочете вирушати, переправляйтеся безпечно, - каже вона. - Попросіть про притулок з Туреччини та візьміть підходящого човна".