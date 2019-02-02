 ООН очікує ще два мільйони біженців з Венесуели | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2019

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Новини

ООН очікує ще два мільйони біженців з Венесуели

Кількість біженців з Венесуели у 2020 році сягне 6,5 мільйона осіб. Майже 85 відсотків мігрантів залишаться в країнах Південної Америки, заявляють в ООН.

Мігранти з Венесуели

Мігранти з Венесуели

Наступного року Венесуелу залишать щонайменше два мільйони людей, що збільшить кількість біженців з цієї південноамериканської країни до 6,5 мільйона осіб. Про це у понеділок, 28 жовтня, заявив спецпосланець ООН Едуардо Штайн в Брюсселі на міжнародній конференції, присвяченій питанням допомоги Венесуелі. Майже 85 відсотків мігрантів, цитує дипломата агенція epd, залишаться в державах Південної Америки.

DW.COM

Торік сили безпеки Венесуели вбили понад п'ять тисяч осіб під час "опору владі". Ще понад півтори тисячі були вбиті за перші 4,5 місяці 2019 року. (04.07.2019)

Після відкриття кордону з Колумбією на прикордонних переходах утворились величезні черги. Венесуельці кинулись у сусідню країну для придбання найнеобхіднішого в магазинах. (09.06.2019)

Президент Венесуели Ніколас Мадуро відкликав урядову делегацію від майбутніх переговорів з представниками опозиції після накладення санкцій з боку США. (08.08.2019)

Біженцями можна назвати і мільйони людей, які щодня перетинають кордони Венесуели, щоб у сусідніх країнах задовольнити свої основні соціальні потреби, сказав представник ООН. Крім того, Венесуелу масово покидають іноземці, які там жили і працювали. Штайн віддав належне тому, як венесуельських мігрантів приймають сусідні країни. Водночас він вказав і на зростання ксенофобії щодо новоприбулих і нові вимоги до в'їзду, які біженцям важко виконати. "Це, своєю чергою, збільшує ймовірність нерегульованих перетинів кордону", - пояснив дипломат.

Політична криза у Венесуелі триває

Дводенна конференція, організована Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародною організацією з міграції та Євросоюзом, повинна представити світові масштаб кризи в Венесуелі та продемонструвати солідарність з людьми, які вимушені покинути країну.

Політична криза в Венесуелі триває уже майже рік. У січні глава парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, оголосив себе тимчасовим президентом. Близько півсотні держав, серед яких і Німеччина, визнали його в цій ролі. Водночас глава Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою армії і силових структур, його легітимність, зокрема, визнають Росія, Китай і Куба. 

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


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Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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