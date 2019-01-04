ООН: Кількість біженців у світі зростає

На середину 2018 року у світі налічувалося близько 68,8 мільйона мігрантів, переміщених осіб і шукачів притулку. Це на 300 тисяч більше, ніж на кінець грудня 2017 року, повідомив у неділю, 6 січня, Верховний комісаріат ООН у справах біженців (UNHCR).

Зокрема, кількість біженців зросла на 554 тисячі до 20,5 мільйона. Водночас кількість внутрішньо переміщених осіб дещо скоротилася - з 40 до 39,7 мільйона. Окрім того, налічується 3,2 мільйона шукачів притулку, чиї справи ще не вирішені.

Країною походження найбільшої кількості біженців є Сирія. Хоча минулого року деякі сирійці поверталися на батьківщину, ще більше з них були змушені залишити її. Загалом кількість сирійських біженців зросла на 180 тисяч до 6,5 мільйона, і зараз кожен третій біженець у світі є сирійцем. Більшість з них мешкають у Туреччині (3,6 мільйона осіб), Лівані (968,1 тисячі) і Йорданії (667,2 тисячі).

Кількість біженців з Афганістану збільшилася на один відсоток до 2,7 мільйона. З них 1,4 мільйона знайшли притулок у Пакистані, ще 951,1 тисячі - в Ірані. З Південного Судану були змушені тікати 2,5 мільйона осіб. З них 1,1 мільйона зараз перебувають в Уганді, 768,1 тисячі - в Судані і 445 тисяч в Ефіопії. Крім того, міграційна криза зараз розгортається в Бангладеш і Лівані, заявляють в UNHCR.

Одночасно на 20 відсотків знизилась кількість заявок на отримання притулку в Німеччині. У перші шість місяців 2018 року було подано 81,8 тисячі заявок, за той же період у 2017 році - 101 тисяча, у 2016 році - 387,7 тисячі. За словами представника UNHCR у Німеччині Домініка Бартша (Dominik Bartsch), зараз семеро з восьми біженців знаходять притулок не у таких європейських країнах, як ФРН, Австрія або Італія, а в Бангладеш, Уганді та Пакистані.

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