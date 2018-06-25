ООН: З південно-західної Сирії від боїв втекли 45 тисяч осіб

Щонайменше 45 тисяч людей втекли від бойових дій з провінції Дар'а на південному заході Сирії. За даними Організації Об'єднаних Націй, вони рухаються у бік кордону з Йорданією. Про це у вівторок, 26 червня, повідомили в офісі ООН з координації гуманітарних питань і додали, що через бої кількість утікачів може подвоїтися. Зазначається, що внаслідок авіаударів припинила роботу місцева лікарня.

У Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини раніше повідомляли, що з 19 червня, коли сирійська армія та її союзники почали наступ в Дар'а, загинули щонайменше 29 цивільних. Очевидці з повстанців на місці подій кажуть, що вперше за рік гелікоптери скидають на центр провінції бочкові бомби. Наступ сирійських урядових сил з повітря підтримує також російська авіація.

Дар'а залишається одним з останніх регіонів, який після семи років громадянської війни в Сирії контролюють сили, опозиційні Башарові Асаду. Останній уже пообіцяв повернути контроль уряду над провінцією. Урядові гелікоптери також розкидають пропагандистські листівки, де анонсують прихід армії та закликають "викинути терористів".

Наступ Туреччини з півночі

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, який виграв у своїй країні президентські вибори, заявив напередодні, що Туреччина продовжуватиме операцію на півночі Сирії. Під приводом протидії терористичним організаціям, до яких Анкара зараховує й курдів, турецька армія вже кілька місяців контролює частину територій на півночі країни. Ердоган пообіцяв, що Туреччина і далі "звільнятиме" сирійські території.

У січні турецькі війська розпочали військову операцію "Оливкова гілка", спрямовану на знищення курдських "Загонів народної самооборони" (YPG). На думку Анкари, ці загони пов'язані з "Робітничою партією Курдистану". У березні турецька армія разом із союзниками захопила головне місто району - Афрін, а згодом - і весь прилеглий до нього район.

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